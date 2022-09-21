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С экс-депутата из Уфы Кирилла Бадикова требуют взыскать долги на сумму 278 миллионов

21 сентября 12:33
Фото: 1MI
Заявление о взыскании подал в Арбитражный суд Уфы конкурсный управляющий застройщика-банкрота «Литер 4» Ильдар Ахметьянов, сообщает РБК Уфа

Долги в размере 278,14 миллионов рублей предъявили экс-депутату и гендиректору группы компаний «Госстрой» Кириллу Бадикову. Заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности подал в суд днем ранее конкурсный управляющий застройщика-банкрота «Литер 4» Ильдар Ахметьянов. Об этом сообщает РБК Уфа.

Сообщается, что долги были предъявлены в частности компании «ООО Литер 4», входящей в состав ГК «Госстрой». «Литер 4», в свою очередь, являлся одним из застройщиков проблемного ЖК «Московский» в Кировском районе Уфы. Организация была признана банкротом в июне 2022 года.

Отметим, что в группу компаний «Госстрой» наряду с «Литер 4» также входят ООО «Высотки», ООО «Городские проекты», ООО «Зеленая роща» и «Госстрой-Стандарт». Примечательно, что ранее с компании «Госстрой-Стандарт» была признана банкротом в сентябре этого года. В июне 2022 года сообщалось, что в общей сложности арбитражный управляющий взыскивает с Бадикова и управляющей компании «Госстрой-менеджмент» свыше 1,3 млрд рублей.

Гендиректору ГК «Госстрой» предъявлены обвинения по статье о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья. С 25 марта он находится под стражей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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