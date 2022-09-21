С экс-депутата из Уфы Кирилла Бадикова требуют взыскать долги на сумму 278 миллионов

Отметим, что в группу компаний «Госстрой» наряду с «Литер 4» также входят ООО «Высотки», ООО «Городские проекты», ООО «Зеленая роща» и «Госстрой-Стандарт». Примечательно, что ранее с компании «Госстрой-Стандарт» была признана банкротом в сентябре этого года. В июне 2022 года сообщалось, что в общей сложности арбитражный управляющий взыскивает с Бадикова и управляющей компании «Госстрой-менеджмент» свыше 1,3 млрд рублей.