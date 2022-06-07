С экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова требуют 610 млн рублей

С экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова требуют 610 млн рублей
С экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова требуют 610 млн рублей
Вчера, 17:18ОбществоНаталья БалыковаФото: ufanovostroyka.ruПроект ЖК "Московский"
Арбитражный управляющий банкротящегося ООО «Высотки» намерен привлечь «Госстрой-менеджмент» и его бенефициара к субсидиарной ответственности.

«Высотки» возводили один из домов в ЖК «Московский». В марте компанию признали банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство.

Покупатели квартир в жилом комплексе признаны обманутыми дольщиками, их права восстанавливает федеральный Фонд развития территорий. Другие компании «Госстроя» также не завершили возведение жилых домов.

Аналогичные иски ранее поданы по долгам других «дочек» «Госстроя» — ООО «Городские проекты» и ООО «Зеленая роща». В общей сложности арбитражный управляющий взыскивает с Бадикова и управляющей компании «Госстрой-менеджмент» свыше 1,3 млрд рублей.

В настоящее время недостроенными остаются ЖК «Эрмитаж. Горсовет», ЖК «Белая река» (63%) и ЖК «Эрмитаж на Ленина». Их возведение планируют закончить в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого необходимо начать процедуру банкротства компаний-застройщиков. После того, как арбитраж начнет рассматривать дело, арбитражный управляющий сможет передать объекты на достройку инвестору — компании «Садовое кольцо». Последняя рассчитывает сдать объекты в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.

Сам гендиректор компании «Госстрой-менеджмент» Кирилл Бадиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилья. С 25 марта он находится под стражей.

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