С экс-депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова требуют 610 млн рублей

В настоящее время недостроенными остаются ЖК «Эрмитаж. Горсовет», ЖК «Белая река» (63%) и ЖК «Эрмитаж на Ленина». Их возведение планируют закончить в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для этого необходимо начать процедуру банкротства компаний-застройщиков. После того, как арбитраж начнет рассматривать дело, арбитражный управляющий сможет передать объекты на достройку инвестору — компании «Садовое кольцо». Последняя рассчитывает сдать объекты в эксплуатацию в третьем квартале 2023 года.