Прокуратура и СК проверят тубдиспансер в Уфе по жалобе на тараканов и избиение детей

Прокуратура Башкирии проверит информацию размещенную в СМИ о недопустимом обращении с детьми. Также проверку уже инициировал и следственный комитет. Напомним, на странице в соцсетях у общественницы Валентины Захаровой, а также в комментариях у главы Башкирии появилось видео на котором некая женщина бьет плачущего ребенка и интересуется у него нравится ли ему. Происходит по словам заявителей дело в противотуберкулезном диспансере в Уфе.