Прокуратура и СК проверят тубдиспансер в Уфе по жалобе на тараканов и избиение детей

Прокуратура Башкирии проверит информацию размещенную в СМИ о недопустимом обращении с детьми. Также проверку уже инициировал и следственный комитет. Напомним, на странице в соцсетях у общественницы Валентины Захаровой, а также в комментариях у главы Башкирии появилось видео на котором некая женщина бьет плачущего ребенка и интересуется у него нравится ли ему. Происходит по словам заявителей дело в противотуберкулезном диспансере в Уфе.
Помимо короткого видео в обращении сообщается о том, что подобное отношение нянечек не редкость, а также перечисляются и другие претензии к учреждению.
По сообщениям в СМИ надзорное ведомство уже организовало проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и оценит действия должностных лиц. Сообщили в прокуратуре и о том, что тараканы и антисанитария, на которую жалуются заявители, будут проверены с привлечением специалистов Роспотребнадзора.
Со стороны следственного комитета Башкирии сообщается, что следователям предстоит опросить маленьких пациентов, руководство и персонал тубдиспансера, изучить условия в которых лечились или же находились дети, и провести прочие мероприятия, после которой ведомство даст правовую оценку и персоналу и руководству.