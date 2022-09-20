В Уфе вырастет стоимость проезда на популярном автобусном маршруте

Стоимость проезда на автобусе № 208, двигающегося по маршруту Уфимский ДОК — ТЭЦ-1, вырастет с 10 октября. Об этом сообщает Управление транспорта и связи города Уфы.
Так, начиная с 10 октября проезд обойдётся в 30 рублей при оплате наличными либо банковской картой и 25 рублей при оплате по карте «Алга». Также ранее стало известно о том, что уфимцы больше не смогут пополнить социальные карты на базе системы Mastercard. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Напомним, ранее в МУП УИТ сообщили о повышении цен на проезд на электротранспорте. Так, стоимость проезда при оплате наличными или банковской картой составит 30 рублей и 25 при оплате по транспортной карте «Алга». Также в августе этого года выросла стоимость проезда на восьми междугородних автобусах.