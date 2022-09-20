В Уфе вырастет стоимость проезда на популярном автобусном маршруте

Так, начиная с 10 октября проезд обойдётся в 30 рублей при оплате наличными либо банковской картой и 25 рублей при оплате по карте «Алга». Также ранее стало известно о том, что уфимцы больше не смогут пополнить социальные карты на базе системы Mastercard. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.