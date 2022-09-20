В Туймазах местный житель оставил в пиццерии пистолет

Напомним, ранее в ходе прогулки близ набережной в уфимском микрорайоне Сипайлово уфимка обнаружила два предмета, внешним видом походивших на взрывные устройства. Как сообщили в управлении Росгвардии по РБ, на набережной оказались две гранаты, которые, однако, не представляют опасности.