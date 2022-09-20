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В Туймазах местный житель оставил в пиццерии пистолет

20 сентября 03:35
Фото: 1MI
О необычной находке сообщили сотрудники общепита

В городе Туймазы сотрудники заведения общепита на улице Ленина обнаружили мужскую сумку, внутри которой оказался травматический пистолет. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по республике.

Сообщается, что сумку с оружием обнаружила в ходе уборки помещения обнаружила кассир пиццерии. Позднее объявился и владелец. Им оказался 29-летний местный житель. Отмечается, что мужчина не был судим ранее.

В настоящий момент в отношении тумазинца составлен протокол об административном нарушении. Как пояснили в ведомстве, для обнаруженного в пиццерии пистолета, относящегося к оружию ограниченного поражения, действуют строгие нормы закона, которые определяют правила и порядок хранения.

Напомним, ранее в ходе прогулки близ набережной в уфимском микрорайоне Сипайлово уфимка обнаружила два предмета, внешним видом походивших на взрывные устройства. Как сообщили в управлении Росгвардии по РБ, на набережной оказались две гранаты, которые, однако, не представляют опасности.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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