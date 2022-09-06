Очевидцы обнаружили две гранаты на набережной в Уфе

Очевидцы обнаружили две гранаты на набережной в Уфе
Очевидцы обнаружили две гранаты на набережной в Уфе
Вчера, 16:20ПроисшествияАзамат НуховФото: пресс-служба Управления Росгвардии по РБ
Об опасной находке ранее сообщали очевидцы. На место были направлены сотрудники группы разминирования Росгвардии

Ранее в соцсетях появилось тревожное сообщение местной жительницы о том, что на пароме в уфимском микрорайоне Сипайлово были обнаружены две ручные гранаты. Ситуацию прокомментировали в Управлении Росгвардии по РБ.

Как сообщили в ведомстве, по указанному адресу была направлена группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по РБ. Выяснилось, что опасные предметы, привлекшие внимание женщины утром ранее, представляют собой две учебные ручные осколочные гранаты.

Сообщается, что угрозы взрывоопасности найденное оружие не представляет. По завершении осмотра они были переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы