Очевидцы обнаружили две гранаты на набережной в Уфе

Ранее в соцсетях появилось тревожное сообщение местной жительницы о том, что на пароме в уфимском микрорайоне Сипайлово были обнаружены две ручные гранаты. Ситуацию прокомментировали в Управлении Росгвардии по РБ.
Как сообщили в ведомстве, по указанному адресу была направлена группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по РБ. Выяснилось, что опасные предметы, привлекшие внимание женщины утром ранее, представляют собой две учебные ручные осколочные гранаты.
Сообщается, что угрозы взрывоопасности найденное оружие не представляет. По завершении осмотра они были переданы следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.