В Москве состоится ежегодная конференция «Растениеводство России» «Агроинвестора»

Недавно президент России Владимир Путин поручил правительству обновить Стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Одна из задач обновленной стратегии — обеспечить устойчивое развитие роста производства до среднегодового показателя три процента. Для этой цели необходимо ежегодное финансирование в размере 900 миллиардов рублей. Основной отраслью, вносящей значительный вклад в динамику развития АПК, является растениеводство. В том числе это выращивание зерновых культур. В текущем году Россия обновила рекорд по валовому сбору пшеницы и в целом, по всей вероятности, выйдет по зерну на новый максимум. Однако большой урожай привел к снижению стоимости, поэтому интерес к этому направлению бизнеса может упасть из-за роста производственных затрат.