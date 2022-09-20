В Москве состоится ежегодная конференция «Растениеводство России» «Агроинвестора»

По сообщению издания newsnn.ru, в этом году отраслевая конференция будет проводиться в пятнадцатый раз и объединит около ста пятидесяти представителей агропромышленных предприятий, обрабатывающих до шести миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, крупных агропроизводителей, участников рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений. В рамках конференции пройдет деловая программа, участникам представят эксклюзивные прогнозы от ведущих экспертов отрасли, а также организуют неформальное общение. Информационным партнером конференции выступает холдинг 1MI.
Недавно президент России Владимир Путин поручил правительству обновить Стратегию развития агропромышленного комплекса до 2030 года. Одна из задач обновленной стратегии — обеспечить устойчивое развитие роста производства до среднегодового показателя три процента. Для этой цели необходимо ежегодное финансирование в размере 900 миллиардов рублей. Основной отраслью, вносящей значительный вклад в динамику развития АПК, является растениеводство. В том числе это выращивание зерновых культур. В текущем году Россия обновила рекорд по валовому сбору пшеницы и в целом, по всей вероятности, выйдет по зерну на новый максимум. Однако большой урожай привел к снижению стоимости, поэтому интерес к этому направлению бизнеса может упасть из-за роста производственных затрат.
Участники конференции представят свои сценарии развития российского растениеводства на ближайший год, а также расскажут о возможностях и действующих программах государственной поддержки АПК в новых экономических условиях. В рамках мероприятия запланировано выступление ведущих специалистов, которые оценят сбор урожая ключевых агрокультур в текущем сезоне и расскажут о развитии нишевых культур, которые могут заинтересовать рынок Российской Федерации. Деловая программа предусматривает обсуждение вопросов о росте стоимости на средства производства АПК продукции, риски их дефицита и снижения эффективности работ в области растениеводства.
Также участники обсудят новые технологии, используемые в агропромышленной сфере в 2022/2023 годах, стартапы в отрасли растениеводства, трудности и перспективы импортозамещения сельхозтехники, а также риски нехватки средств производства и снижения технологичности отрасли.