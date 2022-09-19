В программу РЭН-2022 вошли порядка 40 деловых мероприятий

В деловую программу форума войдут порядка 40 мероприятий, которые организаторы объединили в блоки по темам: «Новые решения для топливно-энергетического комплекса»; «Экология и климат»; «Международные встречи»; «Мировые рынки: сотрудничество для развития»; «Технологический суверенитет и цифровая трансформация» и «Социальная сфера». Также на форуме наградят лауреатов двух международных премий. РЭН-2022 завершится Молодежным днем.
Александр Новак, зампредседателя Правительства России, рассказал, что стабильность энергообеспечения, создание прочных цепочек поставок и обнаружение дополнительных регионов роста спроса — это те вопросы, которые сейчас в основном приходится решать мировому энергетическому сообществу. На площадке международного форума РЭН специалисты постараются ответить на насущные вопросы развития мировой энергетики. В диалоге с зарубежными коллегами будут затронуты и вопросы перспектив технологического развития и климатических изменений. Об этом сообщает oilcapital.ru.
Российские и международные представители сферы электроэнергетики, органов власти и предпринимательского сообщества по традиции встретятся в Москве для обсуждения многих тем глобальной энергетики и анализа текущей ситуации на международных рынках. Они обсудят прогнозы на будущее, а также будут искать решения самых насущных проблем, имеющихся в отрасли сегодня.
По заявлению Антона Кобякова, советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2022, для любого развития важно сотрудничество между странами, особенно в период глобального всемирного кризиса. По этой причине большая часть программы отведена под обсуждение тем международной повестки.
Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, Минэнерго России при поддержке правительства Москвы.
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