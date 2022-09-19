В программу РЭН-2022 вошли порядка 40 деловых мероприятий

Александр Новак, зампредседателя Правительства России, рассказал, что стабильность энергообеспечения, создание прочных цепочек поставок и обнаружение дополнительных регионов роста спроса — это те вопросы, которые сейчас в основном приходится решать мировому энергетическому сообществу. На площадке международного форума РЭН специалисты постараются ответить на насущные вопросы развития мировой энергетики. В диалоге с зарубежными коллегами будут затронуты и вопросы перспектив технологического развития и климатических изменений. Об этом сообщает oilcapital.ru.