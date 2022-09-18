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В Башкирии на пляжную зону реки Бармыш завезли песок

18 сентября 07:43
Фото: 1MI
Благоустройство пляжной зоны пруда на реке Бармыш в с. Верхние Татышлы проходит в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» для жителей села.

Появление благоустроенного пляжа в населенном пункте, где в жаркую погоду можно будет купаться, а осенью и весной любоваться красивым видом, — отрадное явление для сельчан. На сегодняшний день в рамках благоустройства территории будущего пляжа завезли песок. Все земляные работы проведены с учетом нормативных требований. Песок разравняли, в основном, механизированным способом — с задействованием мини-погрузчиков. Работники подрядной организации ООО «Мегабит» постарались распределить песок как можно ровнее, чтобы жителям было комфортно.

— С каждым годом в нашем населенном пункте открываются новые общественные территории. Это детские площадки, парки, скверы и зоны отдыха. Поиграть и с пользой провести свободное время могут не только дети, но и взрослые, — рассказал житель села Ильгиз Хабибуллин.

Жители близлежащих улиц и всего села смогут проводить время на природе, принимать участие в массовых развлечениях и отдыхать в парке. Учитывая наличие большого количества молодых семей, проживающих рядом, у детей будут все условия для полноценного отдыха.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
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