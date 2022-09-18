В Башкирии на пляжную зону реки Бармыш завезли песок

Появление благоустроенного пляжа в населенном пункте, где в жаркую погоду можно будет купаться, а осенью и весной любоваться красивым видом, — отрадное явление для сельчан. На сегодняшний день в рамках благоустройства территории будущего пляжа завезли песок. Все земляные работы проведены с учетом нормативных требований. Песок разравняли, в основном, механизированным способом — с задействованием мини-погрузчиков. Работники подрядной организации ООО «Мегабит» постарались распределить песок как можно ровнее, чтобы жителям было комфортно.
— С каждым годом в нашем населенном пункте открываются новые общественные территории. Это детские площадки, парки, скверы и зоны отдыха. Поиграть и с пользой провести свободное время могут не только дети, но и взрослые, — рассказал житель села Ильгиз Хабибуллин.
Жители близлежащих улиц и всего села смогут проводить время на природе, принимать участие в массовых развлечениях и отдыхать в парке. Учитывая наличие большого количества молодых семей, проживающих рядом, у детей будут все условия для полноценного отдыха.