В Башкирии на пляжную зону реки Бармыш завезли песок

Появление благоустроенного пляжа в населенном пункте, где в жаркую погоду можно будет купаться, а осенью и весной любоваться красивым видом, — отрадное явление для сельчан. На сегодняшний день в рамках благоустройства территории будущего пляжа завезли песок. Все земляные работы проведены с учетом нормативных требований. Песок разравняли, в основном, механизированным способом — с задействованием мини-погрузчиков. Работники подрядной организации ООО «Мегабит» постарались распределить песок как можно ровнее, чтобы жителям было комфортно.