Владимир Потанин сделает «Норникель» народной компанией

По мнению Владимира Потанина, для «Норильского никеля» это уже вторая попытка сделать сотрудников совладельцами компании. В первый раз в процессе приватизации работники получили 25% акций предприятия. Но они так и не смогли оценить все преимущества данного события. Большинство продали акции по выгодной стоимости на тот момент. На этот раз современные технологии и методы передачи акций позволят увидеть настоящую выгоду новой программы.