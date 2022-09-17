Владимир Потанин сделает «Норникель» народной компанией

По информации rbc.ru, в начале следующего года компания начнет реализовывать масштабную мотивационную программу с целью сделать сотрудников бенефициарами бизнеса.
По мнению Владимира Потанина, для «Норильского никеля» это уже вторая попытка сделать сотрудников совладельцами компании. В первый раз в процессе приватизации работники получили 25% акций предприятия. Но они так и не смогли оценить все преимущества данного события. Большинство продали акции по выгодной стоимости на тот момент. На этот раз современные технологии и методы передачи акций позволят увидеть настоящую выгоду новой программы.
Как объяснил глава компании, главной проблемой ранней приватизации стало то, что люди не вникли в понятия «собственность», «доли», «акции». Они не разобрались в нюансах, какие активы перспективны, а какие нет, поэтому быстро распродали свои акции.
Реализация мотивационной программы «Цифровой инвестор» еще прорабатывается, но ее смысл понятен: работники компании получат цифровые финансовые активы (ЦФА) на акции «Норникеля», став его совладельцами.
Программа мотивации продлится 10 лет, она рассчитана на задействование всех работников компании, это более чем 80 тыс. человек. По прогнозам, доля акций компании у физлиц достигнет 25% с текущих 10%.
Подобный шаг в корпоративной истории России поистине революционен.
По словам Потанина, данное решение имеет социальную значимость, призвано уменьшить разрыв и напряжение между бедными и богатыми. Цель — нивелировать общественно-социальный накал, существующий вокруг бизнеса. Ведь это не дает возможности профессии бизнесмена стать почитаемой в обществе, как, например, пожарного или врача.
Не случайно эту программу уже назвали народным капитализмом. Она реализуется первоначально в отдельно взятой компании, а затем распространится по всей стране.