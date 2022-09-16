В Башкирии 1 октября изменится порядок назначения выплаты новых пособий с 8 до 17 лет

Если же заявление на назначение данного пособия родитель или же опекун подаст позже 1 октября 2022 года, то выплата будет осуществляться начиная с месяца когда ребенку исполнится 8 лет, но только при условии, что обращение за ее назначением последовало не более чем через полгода (6 месяцев) с этого месяца.