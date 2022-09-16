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В Башкирии 1 октября изменится порядок назначения выплаты новых пособий с 8 до 17 лет

16 сентября 10:46
Фото: 1MI
О том сколько уже миллиардов выделили на выплату данного пособия и что изменится с 1 октября в ее назначении и осуществлении сообщили в ПФР.

В Пенсионном фонде России назвали сумму которая была направлена на выплату новых пособий на детей в возрасте с 8 до 17 лет родителям и опекунам в Башкирии. Пособия направленные 145,5 тысячам детей в денежном эквиваленте составили 6,5 миллиарда рублей.

Сколько денег уже получили родители и опекуны детей в возрасте с 8 до 17 лет безусловно интересно, но куда важнее, что данная выплата с 1 октября будет осуществляться по-другому.

Те заявления, которые родители подали (и подадут) до 1 октября 2022 года выплата осуществляется за период, начиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее месяца достижения ребенком возраста 8 лет.

Если же заявление на назначение данного пособия родитель или же опекун подаст позже 1 октября 2022 года, то выплата будет осуществляться начиная с месяца когда ребенку исполнится 8 лет, но только при условии, что обращение за ее назначением последовало не более чем через полгода (6 месяцев) с этого месяца.

Напомним, дополнительную меру социальной поддержки в формате нового пособия родителям в России ввели нынешней весной. С 1 мая родители детей в указанном возрасте, в семьях где среднедушевой доход оказывается ниже прожиточного минимума, могут подать заявление на назначение пособия в размере от 50 до 100% прожиточного минимума.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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