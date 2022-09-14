В Уфе за 12 миллионов был продан «Дом Степановых-Зориных»

Сам договор купли-продажи «Дома Степановых-Зориных» будет признан легитимным, если, как сообщает «РБК-Уфа», соответствующие документы будут подписаны в течение следующих пяти дней. Известно, что на аукцион объект культурного наследия был выставлен еще в августе, тогда начальная стоимость составляла 1 рубль.