В Уфе за 12 миллионов был продан «Дом Степановых-Зориных»

В Уфе был продан «Дом Степановых-Зориных» за 12 миллионов рублей. Приобрела объект культурного наследия учрежденная в 2017 году в Благовещенске «Концессионная инжиниринговая компания». Отметим, что основной вид деятельности организации — складирование и хранение.
Сам договор купли-продажи «Дома Степановых-Зориных» будет признан легитимным, если, как сообщает «РБК-Уфа», соответствующие документы будут подписаны в течение следующих пяти дней. Известно, что на аукцион объект культурного наследия был выставлен еще в августе, тогда начальная стоимость составляла 1 рубль.
Так, в условиях приватизации обозначается, что компания должна выполнить работы по сохранению «Дома Степановых-Зориных», в частности, провести противоаварийные, реставрационные работы, а также приспособить здание к использованию. Сделать все необходимо в срок до конца второго квартала 2024 года.