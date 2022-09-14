В РФ началась акция общества «Знание» «В первом ряду»

Участники акции посетят мастер-классы по актерскому мастерству, лекции, экскурсии, примут участие в творческих встречах с театральными деятелями, которые продемонстрируют молодому поколению закулисную жизнь театров. Об этом пишет vostokmedia.com.
Акция проходит по всей России с 14 сентября по 5 октября. Ее участниками стали 150 театральных коллективов, которые подготовили для молодого поколения 750 тематических встреч с известными актерами, режиссерами, костюмерами и другими театральными деятелями. Мероприятия акции затронут 99 городов в 8 федеральных округах России. Принять участие в них может каждый желающий. Для этого достаточно выбрать желаемое мероприятие акции и пройти онлайн-регистрацию на сайте общества «Знание».
Трансляцию открытия в формате онлайн в Театре на Бронной в прямом эфире на сайте «Знания», а также в группе в соцсети «ВКонтакте» смотрели зрители по всей РФ. В рамках открытия участников поприветствовал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. По его словам, все 1,5 года с начала перезагрузки «Знание» регулярно проводит эксперименты и ищет новые формы для того, чтобы демонстрировать молодому поколению, каким увлекательным может быть процесс познания.
К участникам акции «В первом ряду» с обращением также выступила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. По ее словам, такого рода акции ранее не проводились, и ребятам улыбнулась удача стать первыми гостями театрального закулисья из числа зрителей.
Манилова отметила: этот и прочие проекты «Знания» очень важны, поскольку выполняют такую важную функцию, как просвещение молодежи. Именно поэтому Минкультуры РФ будет оказывать всестороннюю поддержку инициативам общества. Помимо этого, Алла Манилова призвала все театры России, как федерального, так и регионального уровня, также стать участниками акции, так как проект способствует их развитию и расширению аудитории.
В ходе своего приветствия директор Театра на Бронной Елена Мироненко отметила: недавно театр открылся после крупной реставрации и превратился не только в один из самых красивых, но и в один из самых технологичных в России.
Медиахолдинг 1MI — информационный партнер акции.