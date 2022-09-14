В РФ началась акция общества «Знание» «В первом ряду»

Трансляцию открытия в формате онлайн в Театре на Бронной в прямом эфире на сайте «Знания», а также в группе в соцсети «ВКонтакте» смотрели зрители по всей РФ. В рамках открытия участников поприветствовал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. По его словам, все 1,5 года с начала перезагрузки «Знание» регулярно проводит эксперименты и ищет новые формы для того, чтобы демонстрировать молодому поколению, каким увлекательным может быть процесс познания.