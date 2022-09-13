Зооспасатель из Екатеринбурга третий раз приезжает в Уфу, чтобы спасти кота из беды

Неизвестно, как бы заканчивались такие истории если бы не зооспасатель Евгений Зенков из Екатеринбурга, который готов приехать на помощь зверюшкам с Урала. Накануне он уже в третий раз прибыл в Уфу для того, чтобы с помощью специального оборудования извлечь очередного страждущего кота из вентиляционной шахты, где тот провел около недели и выжил только благодаря тому, что сердобольная женщина на веревочке спускала незадачливому зверю питье и еду.