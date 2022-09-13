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В центре Уфы жилые дома и детские сады остались без горчей воды

13 сентября 09:26
Фото: 1MI
Аварийное отключение в 12 жилых домах продлится до 20:00 13 сентября, сообщает администрация Кировского района.

Сегодня, 13 сентября, жители центра Уфы останутся без горячей воды. Как сообщает администрация Кировского района, отключения пройдут по следующим адресам:

  • Аксакова: 7;
  • Гафури, 4, 6;
  • Заки Валиди, 1, 3, 5, 7, 9;
  • Пушкина, 52, 54, 54/1, 56;
  • детские сады № 40 (ул. Гафури, 4/1) и № 150 (ул. Пушкина, 52а);
  • Медсанчасть МВД РБ (ул. Пушкина, 62а) от ЦТП-406 (ул. З. Валиди, 7а).

Поясняется, что связаны отключения с устранением технологического повреждения на подающем трубопроводе. Продлится отключение до 20:00. Сами ремонтные работы проводит МУП УИС.

Ранее жители ЖК «Иремель» в центре Уфы массово потребовали у Радия Хабирова горячей воды. По словам жителей, ежегодно осенью в их квартирах пропадает горячая вода, проблема не решается.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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