В центре Уфы жилые дома и детские сады остались без горчей воды

Сегодня, 13 сентября, жители центра Уфы останутся без горячей воды. Как сообщает администрация Кировского района, отключения пройдут по следующим адресам:
Поясняется, что связаны отключения с устранением технологического повреждения на подающем трубопроводе. Продлится отключение до 20:00. Сами ремонтные работы проводит МУП УИС.
Ранее жители ЖК «Иремель» в центре Уфы массово потребовали у Радия Хабирова горячей воды. По словам жителей, ежегодно осенью в их квартирах пропадает горячая вода, проблема не решается.