Жители центра Уфы массово потребовали у Хабирова горячей воды

Жители ЖК «Иремель» в Уфе массово потребовали у Хабирова горячей воды

По словам жителей, ежегодно осенью в их квартирах пропадает горячая вода, проблема не решается, о чем они и рассказали в комментариях на странице главы 12 сентября.

Уфимцы нашли любопытный способ обратить внимание властей на свои проблемы. Для этого замученные той или иной бедой граждане «устраивают набеги» в комментарии под постами главы Башкирии Радия Хабирова, где не только рассказывают о том, с чем они столкнулись, но и реагируют на ответы с официальных страничек властей и чиновников, требуя решения проблем, а не отписок. На этот раз под свежим постом Радия Хабирова «массированную атаку» гневными комментариями устроили жители ЖХ «Иремель» в Уфе, в который входят дома по улице Бакалинская, 33, 33/1, и улице Айская, 16, 18/1, 20, 22. Комментариев по поводу отключения великое множество, однако пожалуй самый развернутый дала уфимка Регина Гилемшина. — Население ЖК большое, много молодых семей с детьми. На протяжении многих лет планово отключают горячую воду (как пишут, на две недели). Однако, ближе к истечению данного срока, отключение продлевается каждый раз как минимум на неделю и потом еще и еще — негодует женщина. По данным жильцов, труба принадлежит ГУП ФЖС РБ, жильцам же, по их словам, там сообщают, что «не могут найти утечку». Далее, со слов жителей, «утечку нашли, но у ФЖС нет денег устранить», ситуацию объяснили так — «закупаем кусок трубы за счет бюджета города, ждите». Женщина пишет то, во что сложно поверить в XXI веке в столице региона. По ее словам, такие удлиняющиеся отключения ГВС длятся 2-3 месяца в лучшем случае. Жалуются жители ЖК и на то, что в ответ от компетентных служб либо получали отписки, либо же ответы приходили в конце года, в ноябре или же декабре. Автор пишет, что все эти письма хранит и при необходимости готова их показать. Если в прошлых годах отключение начиналось с июля, то в этом с конца августа (как раз, когда настали холода). Изначально, срок отключения был до 30.08, затем продлили до 02.09, далее до 05.09, до 12.09, и сегодня прислали письмо, что отключение ГВС до 18.09. Однако, имеется информация о том, что это еще не предел. Суммарно, срок отключения горячей воды уже превышает 14 дней, на улице установилась холодная погода, впереди отопительный сезон.Регина Гилемшина На странице у главы Башкирии жительница ЖК предупреждает, что такая ситуация может привести к очень печальным последствиям. — Если найдут утечку, сделают заплатку или заменят часть трубы, в другой раз (дай Бог, чтоб не зимой) прорвет другую часть и все пойдет по замкнутому кругу — опасается местная жительница и просит главу разобраться с годами мучающей жителей ЖК проблемой «раз и навсегда. Как уже сообщалось, комментарий Регины Гилемшиной один из множества. Так, Арсений Терехов более коротко жалуется на ту же проблему. Примечателен его комментарий тем, что на него все-таки отвечают представители администрации Кировского района Уфы. Претензия Терехова звучит так: В нашем доме по адресу Айская 20 отсутствует ГВС начиная с 1 сентября. Сначала обещали включить 6-го сентября, затем продлили до 12-го, затем до 18-го. И совсем не факт, что 1-8го воду тоже дадут. По закону отключение ГВС больше чем на 14 дней запрещено. А сейчас еще и холода наступили. Просим разобраться в данной ситуации!Арсений Терехов В администрации района происходящее объясняют так — «В субботу, 10 сентября, обнаружили новую утечку. По состоянию на 12 сентября ГУП „ФЖС РБ“ ведутся работы по устранению. Ориентировочный срок восстановления горячего водоснабжения — 14 сентября. Жителей оповещали в чатах и размещали объявления». Однако этот ответ не устраивает жителей ЖК, и они шлют представителям администрации фото писем от ФЖС РБ и говорят о том, что до жильцов уже донесли, что горячую воду дадут только 18 сентября.

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