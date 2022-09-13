Тренерская дуэль бывших энхаэловцев. Как «Салават Юлаев» не справился со «Спартаком»

Если вы из тех, кто настойчиво хочет, чтобы в свитере башкирского клуба выходило больше молодежи, то вам следует согласиться и с последствиями. Еще весной мы подчеркивали, что ребятам до 24-25 лет тяжело стабильно проводить сезон. Это и физика, и техника, и опыт, и скорости в КХЛ, которые только растут.