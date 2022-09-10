Победы только волевые. «Салават Юлаев» превзошел «Трактор» в движении и дисциплине

Матч удался тем, у кого до этого никак не шло — Артем Пименов взял 8 из 12 (ранее — 2/17 в Питере и 2/10 в Минске), Хмелевский добился 7 из 8 (ранее не более 43%). Увы, при этом 10/22 у Кадейкина, но в том, что он постепенно выйдет на топ-уровень сомнений нет, этому нападающему нужно время на набор формы.