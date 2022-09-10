Победы только волевые. «Салават Юлаев» превзошел «Трактор» в движении и дисциплине

В этом сезоне «Салават Юлаев» предстает живым в самом обширном смысле. Живой, потому что динамичный, играет в хорошем темпе. Живой, потому что проявляет волевые качества и сражается за победу. Живой, потому что у него есть недостатки, но он старается и растет.
«Этот сезон промежуточный» — полезная и экологичная установка. Позволяет смотреть хоккей без лишних ожиданий, не тратить эмоции на претензии и недовольство, не накидывать «но» и обходиться без тяжких дум.
Уфа показывает далеко не идеальный хоккей:
Ну ок.
Пусть показывает — сейчас все это воспринимается как часть увлекательного становления новой команды. В эру КХЛ клуб переживал «перестроечные» сезоны нечасто и все эти истории очень разные и обычно негативные:
По сути, первые два пункта можно даже объединить в один пост-чемпионский. Что касается предыдущих четырех сезонов, то в них все равно оставалось лидерское североевропейское ядро, созданное аж семь лет назад, а из самых явных отличий только более строгая оборона сезона 21/22.
И вот сейчас мы вновь наблюдаем перестройку, но впервые за семь лет надо с нуля закладывать фундамент атаки и впервые за пять — полностью сменилась вратарская бригада. Любопытно, что в 2017-м Андрей Кареев приходил явным вторым вратарем, а сейчас он где-то 65 на 35 ожидается первым.
Совершенно очевидно, что сегодняшний «Юлаев» не фаворит сезона. Здесь дело не в составах «Ак Барса» или ЦСКА, а в огромной работе, которую предстоит выполнить. Несомненно, еще буду обновляться спецбригады, звенья, пары, может появиться выездная модель игры, будут пробы и ошибки.
Персонально я смотрю на это как на уникальный процесс, который происходит раз в несколько лет. Элементарно интересно, что получится. Процесс при этом не безнадежный, помимо названного надо видеть и плюсы, хоть некоторые из них и с оговорками или скромны:
Я не говорю «не требуйте, не критикуйте, дайте Козлову поработать», я говорю «учитывайте описанное и дискутируйте о полной картине». Хоккей сложнее и богаче категорий «все плохо», «все здорово» и синонимичных им.
Минское «Динамо» вело дома 2:1 — «Салават» ответил тремя голами в третьем периоде. «Трактор» вел вчера 2:1 — «Салават» сравнял через 26 секунд, а на старте третьего игрового отрезка Саша Хмелевский выдал уже привычный вираж чуть правее центра и поразил с кистей очередного вратаря. Снова победный гол.
Челябинцы хотят играть примерно в тот же хоккей, что и в последние два сезона Анвара Гатиятулина. Он объективно сильный тренер, в его команде чувствуется персональный почерк и он блестяще культивирует пас.
На пресс-конференции тренер добавил новых смыслов в шаткий старт «черно-белых» в чемпионате:
«У нас команда стала другая. У некоторых ребят в прошлом сезоне были другие роли. Им нужно время, чтобы они в себя поверили»
Напрашивается аналогия с тем, что пережили «юлаевцы» — после отъезда легионеров остальным пришлось срочно брать на себя большую ответственность. То, что у «Трактора» было на подготовку лето принципиально картины не меняет, это долго и сложно. У «Салавата» как бы тоже дело вылетом закончилось.
Конечно, челябинцам не хватает техники Лукаша Седлака и Томаша Гики. Не меньшие волнения у болельщиков гостей наверняка вызывала и вратарская линия, однако именно вчера 23-летний Сергей Мыльников не раз выручал партнеров и его даже хвалил визави Илья Ежов.
При этом «Трактор» остается командой, которая бесит оппонентов тем, как он реализует моменты. Бурдасов открыл счет первым броском матча. Шабанов сделал 2:1 вторым броском во втором периоде.
«Черно-белым» не требуется бросать много для успеха, к этому они приучили, но 17 за матч это совсем уныло. Гол Шабанова и давление из старта третьей двадцатиминутки — по сути, все нападение по второй половине матча. «СЮ» полностью превзошел соперника в движении.
Яркая иллюстрация — после второго большинства второго периода уфимцы сумели законсервировать соперника в его зона еще на 76 секунд, завершив дело попыткой затолкать шайбу в ворота «с мясом». Актуально перед матчем со «Спартаком».
Но дело этим не ограничилось. Выиграли вбрасывание и провели еще один штурм на 31 секунду. И лишь после проигранной «точки» эта волна отхлынула.
Для этого, как в Балашихе, даже не пришлось выжимать по полной форчек, хотя за игру набралось 4 перехвата в чужой зоне. «Трактор» по своей воле откатывался, отдавал Уфе пространство и позволял использовать раскат «стенкой». От него не пришлось отказываться в пользу более агрессивной техники.
Уфимцы же, не владея шайбой, в основном строились 2-2-1. Это не должно быть сюрпризом для тренерского штаба гостей — в рамках западного выезда «Салават» тоже выбирал такое расположение, позволяющее из разных точек бить по атакующему клину гостей и замедлять продвижение.
Соперник продолжал ломать сам себе игру массовыми удалениями. У «Трактора» не было грязной и жесткой игры, было немало брака. Откровенно подвел команду ассистент капитана Альберт Яруллин — защитник набрал немыслимых 8 минут штрафа. Даже 4 за матч считается много.
Номер 33 удалялся в четырех из шести матчей серии второго раунда между командами, причем в двух случаях Яруллин даже набирал 4 минуты за матч. Это не помешало его команде тогда, но помешало накануне.
«Зелено-белые» смогли реализовать только одну попытку из восьми и зачастую тратили время в розыгрыше на то, чтобы повторно расставиться после очередного выброса шайбы из зоны соперником. Только в последней попытке удалось нанести три броска в створ.
«Посмотрите на второе большинство — там пацаны 2001 года рождения» — напомнил журналистам Виктор Козлов после окончания пресс-конференции. А мы снова напомним вам, что при новом тренере время между спецбригады делится практически пополам. И с молодых спрашивают так же, как с опытных.
В белорусской столице второй отряд реализации составили Шакир Мухамадуллин, Данил Башкиров, Данил Алалыкин, Иван Дроздов и Станислав Бочаров. Кроме последнего — все не старше 22 лет. Дома Бочарова перевели в первую бригаду, а на замену выделили Николая Кулемина.
Кулемин в большинстве = игра на «пятаке». Что это означает? Что почти все конструктивные действия по доставке шайбы на пятак, все созидание целиком лежит на ребятах, которые совсем недавно только надеялись играть в КХЛ.
Вторая бригада ведет розыгрыш достаточно динамично, но где-то пас окажется слишком сильным и шайба отскочет от крюка, где-то комбинация слишком медленная и мобильные «меньшевики» гостей сразу идут на отбор, где-то элементарно бросок пойдет мимо.
Тем не менее, в третьей попытке молодежь сумела создать момент и от гола 4 на 5 команду Анвара Гатиятулина уберегла только штанга. Это уже что-то. Учитывая, что Джошуа Хо-Сэнг выбыл примерно на три месяца, качественная вторая спецбригада это не какая-то там работа на будущее, а насущная потребность.
А одну попытку большинства молодые заработали. Андрей Стась лишь блокировкой остановил Данила Алалыкина в борьбе у борта. Контекст удаления — «Трактор» не просто закрыл «СЮ» в зоне, но и из-за блокшота тяжело стоял на ногах защитник Райан Мерфи. Нарушение пришлось кстати.
На 44-й минуте Алалыкин порадовал публику уже привычным фланговым прорывом к пятаку. Важен контекст действия: перед этим «черно-белые» пытались вернуть себе нити игры, добившись трех подряд вбрасываний в уфимской зоне.
Действие Алалыкина помогло хозяевам вернуть инициативу — Хмелевский забросил решающую шайбу буквально в следующей смене.
Бросковый график наглядно демонстрирует, как хозяева доминировали в игре с шайбой. Даже если отнять броски в большинстве, получится 24 — все равно больше, чем у челябинцев. У Уфы половина бросков первого периода в его последнюю пятиминутку.
Как уже было сказано, впервые в текущем чемпионате Уфа выиграла вбрасывания у соперника. Во втором периоде состоялось всего две «точки» на своей территории (обе выиграны). Однако именно в зоне защиты процент все еще слаб — лишь 27,94% по нашим наблюдениям. В атаке 48,35%.
Матч удался тем, у кого до этого никак не шло — Артем Пименов взял 8 из 12 (ранее — 2/17 в Питере и 2/10 в Минске), Хмелевский добился 7 из 8 (ранее не более 43%). Увы, при этом 10/22 у Кадейкина, но в том, что он постепенно выйдет на топ-уровень сомнений нет, этому нападающему нужно время на набор формы.
Все три проброса «юлаевцев» — в стартовые десять минут заключительной двадцатиминутки. Это как раз следствие попыток челябинцев вернуться в игру. Забежим вперед — кроме неплохого наброса на 54-й минуте им ничего не удалось.
Забавно, что все три броска первой тройки «Трактора» это три броска Антона Бурдасова. Его коллеги Сергей Калинин и Алексей Бывальцев не показали себя в нападении. Подбор звена для Бурдасова — вполне открытая задача.
Команда Виктора Козлова (теперь уже точно именно его команда) серьезно превзошла гостей с Урала по качеству начала атак 5 на 5. Особенно удался именно третий период, который соперники начали в равном счете — не получилось закрепиться в зоне лишь в одной (!) попытке из десяти — офсайд за 3:43 до сирены.
|СЮ
|Трактор
|Δ
|Corsi for (CF)
|73
|52
|21
|CF, %
|58.40%
|41.60%
|16.80%
|Голы 5 на 5
|2
|2
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|24
|17
|7
|PDO, %
|96.57%
|103.43%
|-6.86%
|Броски мимо створа
|38
|22
|16
|БВ вообще
|37
|17
|20
|Доля БВ в общем числе бросков
|49.33%
|43.59%
|5.74%
|БВ за минуту в атаке
|1.90
|1.61
|0.28
|Блокшоты за минуту в защите
|1.23
|1.08
|0.16
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|0
|1
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|4
|0
|4
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|3
|0
|3
|БВ первой тройки
|6
|3
|3
|БВ защитников
|11
|9
|2
|Пробросы 5 на 5
|3
|4
|-1
|ВВбр после пробросов
|6
|1
|5
|Вход 5 на 5
|21
|16
|5
|Брак при входе 5 на 5
|14
|19
|-5
|Эффективные попытки входа, %
|60.00%
|45.71%
|14.29%
|Вброс 5 на 5
|2
|6
|-4
|Брак при вбросе 5 на 5
|9
|7
|2
|Эффективные попытки вброса, %
|18.18%
|46.15%
|-27.97%
|Использование входа 5 на 5, %
|76.09%
|72.92%
|3.17%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|33
|28
|5
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|71
|64
|7
|Эффективные смены в атаке, %
|46.48%
|43.75%
|2.73%
|Вход 5 на 5 с БВ
|12
|6
|6
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|34.29%
|17.14%
|17.14%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|2
|-2
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0.00%
|15.38%
|-15.38%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|18
|9
|9
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|17.31%
|9.78%
|7.53%
Ковидные ограничения наконец сняты и впервые после плей-офф 2020 уфимский клуб открыл раздевалку команды для послематчевого общения с журналистами. Сначала я направился к Алексею Пустозерову. Крайний форвард рассказал о «физике» после четырех матчей через день и игре с Иваном Дроздовым.
— Как в целом дела у «Салавата» спустя целых четыре игры, после которых непременно нужно сделать выводы, что все плохо или все хорошо?
— Тут, наверно, лучше людям со стороны говорить. Я думаю, мы постепенно находим свою игру, надеюсь на это, и что дальше будем искать ее и играть лучше и лучше. Главное — выигрывать.
— Каково сыграть в четырех городах четыре игры через день?
— Мы все хорошо готовились, делали большой объем работы и поэтому чувствуем себя хорошо. Понятно, надо правильно восстанавливаться, и тут уже зависит от профессионализма каждого игрока. Мы вчера поздно довольно приехали, но команда сегодня чувствовала себя нормально.
— Пропустили первыми опять, что не получается в первых периодах?
— Слушайте, это хороший вопрос, но я пока не знаю, как на него ответить, думаю, тренеры подумают над этим и завтра нам все скажут.
— Если мы на счет не будем смотреть — по качеству как первые периоды?
— Лично про свое звено скажу — в первом периоде мы как-то бесконтрольно водили шайбу, а второй и третий играли лучше. Нам тоже надо добавлять в том, чтобы прямо с первого периода накал устраивать.
— Как смогли запереть «Трактор» во втором периоде и, во многом, в третьем тоже?
— У нас были правильные смены, что определяет хорошую команду. Грамотно менялись, удавалось закрывать в зоне за счет движения. Надеюсь, мы и дальше будем так правильно играть.
— Звено поменялось.
— У меня с начала сезона разные партнеры. Не от меня зависит — с кем ставят, с теми стараюсь приносить пользу.
— Сложилось впечатление, что и Дроздов быстрый игрок, и вы тоже, по скоростям подбирали. Как вам по скоростям вместе, чувствуете друг друга?
— Да, постепенно уже притираемся, этот матч уже лучше сложился, чем с Минском для нашего звена. Ваня тоже быстрый игрок, нам надо стараться использовать это и переводить в преимущество, чтобы забивать как можно больше голов. Надо стараться быть забивным игроками.
— Было чувство реванша с «Трактором»?
— Да нет, какой реванш? Реванш будет, если мы выиграем у них серию весной. Приятно выиграть просто у сильной команды, но особенного настроя отомстить за весну не было.
— Как «Спартак» в качестве соперника?
— Надо сейчас с Ваней Дроздовым перетереть, надеюсь, он мне расскажет, дай Бог, забью.
Центральный нападающий не только в числе ведущих игроков нападения, но и умеет объяснять эпизоды и рассуждать о трендах в хоккее. Мы обсудили начало сезона и изменение в раскате.
— Как настроение в команде, как у тебя дела?
— Да ничего, позитивно. Начинаем по чуть-чуть нащупывать, понимать, кто мы есть, что мы делаем на льду, какой секрет успеха нашего. Потихонечку налаживается.
— У меня такое отношение к этому сезону: он довольно интересный, потому что перестроечный, все очень по-новому. «Салават» стал быстрее, даже прямолинейнее, большинство другое. Из-за этого каждый матч становится интересным. У вас есть такое приятное ожидание — «а вот, кто мы такие? Какими окажемся?»
— Я бы не сказал, что ожидание. Мы больше хотим ответить на этот вопрос. Каждый хочет занять свою нишу, потому что для многих это хорошая возможность закрепиться в команде, закрепиться в лиге в принципе. Выйти на новые роли. Это интересно. Здесь главное не сидеть и не ждать, как это произойдет, а работать каждый день. Что каждый себе наметил — к этому идти.
— Матчей пока не так много сыграно. Чувствуешь, лига как-то поменялась?
— Да. Быстрее, намного все быстрее стало. Я не знаю, как со стороны, но видно, что меньше контроля шайбы стало, больше борьбы, больше борьбы за нейтральные шайбы. Сейчас, чтобы быть успешным надо быстрее переключаться на моменте. Оборона-атака: если раньше кто-то мог придержать шайбу у себя в обороне, раскатик какой-то сделать, то сейчас все намного быстрее. Надо бегать, надо отрабатывать. Это заметно.
— Сейчас у некоторых команд появилась тема: они бросают чисто, чтобы заработать вбрасывание и потом «точку» выбрать. Как в целом к такому приему относишься, почему «Салават» так не делает?
— Почему «Салават» так не делает — к Виктору Николаевичу вопрос, не буду брать на себя ответственность. Как отношусь? Да нормально, у каждого своя тактика. Мы больше стараемся зайти через борт, через помощь, где-то создать преимущество на коротком участке поля. У нас свой вход в зону.
— Он, кстати, в последнее время стал более разнообразным. В том сезоне все отмечали, что у «Салавата» «стеночка» из пяти игроков. Сегодня она тоже была, но с «Витязем» и Минском вы переходили на пас с конца первого периода примерно.
— Там и «Витязь» играл активно. Если сегодня «Трактор» откатывался, занимал среднюю зону, в нашу треть вообще не заезжал, никто не встречал, то «Витязь» наоборот — двумя игроками сразу подходил к воротам и там невозможно было раскатиться впятером. Поэтому старались побыстрее пас отдать и сразу с места уйти вперед. Это именно от соперника зависит.
— От 1 до 10 как оценишь старт «Салавата»?
— Оценки — точно не мое. Не люблю их выдавать, я больше люблю детально комментировать. Что-то получается, что-то нащупываем. Где-то есть потенциал для роста. Пока, наверное, старт такой, какой ожидался и какой должен быть в команде, которая пересобралась.