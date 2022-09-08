Универсал Хмелевский, новое начало атак. Как перестраивается «Салават Юлаев»

До этого у Кареева был вполне качественный матч в Санкт-Петербурге с килотонной выходов 1 в 0 и 2 в 1, вратарь не поплыл. На данный момент у него нет ни одного гола, который можно было бы однозначно вменить. Резонно ожидать Кареева в старте против «Трактора». Этому вратарю есть, что сказать.