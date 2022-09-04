Команда-аттракцион. «Салават Юлаев» заново обретает себя

Аналитика
Команда-аттракцион. «Салават Юлаев» заново обретает себя
Команда-аттракцион. «Салават Юлаев» заново обретает себя
Вчера, 09:28Азамат ШавлуковФото: СКА

«Салават Юлаев» в гостях проиграл СКА 2:3ОТ в первой игре сезона 22/23

Уфимский хоккейный клуб стартовал в 15-м чемпионате КХЛ.

В самом «Салавате Юлаеве» разделяют мнение о промежуточном характере сезона 22/23: клуб проходит мини-перестройку и сейчас не время кидаться громкими фразами о Кубке Гагарина к 2026 году, как это делают в «Амуре».

Новые вратари, новые легионеры, два новых тренера, Виктор Козлов сменил Томи Ламсу на посту главного — сейчас будет строиться другой уфимский хоккейный клуб с другим коллективом, другими звеньями, другими спецбригадами и тактическими решениями.

Козлов уже не раз говорил, что в целом продолжит заданный Ламсой вектор. Очевидно, сделать это один в один невозможно, ибо при Томи и до него вратарская линия определялась Юхой Метсолой, а атаку во многом сочиняли Филип Ларсен, Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен и Теему Хартикайнен.

Не от хорошей жизни европейцы покинули Уфу. Фундамент 22/23 призваны закладывать ведущие российские игроки и импортное пополнение: американец Александр Хмелевский и канадцы Райан Мерфи и Джошуа Хо-Сэнг.

Одно это автоматически означает принципиально другой рисунок позиционных атак и розыгрыша «лишнего»: у североамериканцев в хоккейном ДНК начисто отсутствует ген «полторы минут переводить шайбу по зоне ради одного броска».

Что касается вклада Александра Кадейкина, Николая Кулемина и других российских участников большинства, то это тоже не было им свойственно. Иными словами: очевидно, игра 5 на 4 стала динамичнее и проще.

Фото:СКА

Ушли из ворот Юха Метсола и Александр Шарыченков, пришли Андрей Кареев и Илья Ежов. Это влечет свои нюансы в коммуникации с защитниками, в выходах из ворот вперед и в трапецию, в доле отбитых, не пойманных шайб, в игре голкипера клюшкой вообще и ради разгона атаки в частности.

Виктор Козлов и Николай Цулыгин прекрасно знакомы костяку команды, при этом изменение статуса Виктора Николаевича означает и изменение некоторых требований и идей. Козлов много учится как тренер и сможет реализовать свежие теоретические наработки сам, а не просто передать опыт топового центра.

Еще предстоит понять влияние тренера нападающих Константина Кольцова, тренера вратарей Олега Филимонова и тренера по физподготовке Адриана Вальво. Словом, неизвестного очень много и оно должно было появиться: вспомните, как не хватало шайб в плей-офф, нельзя было оставлять все, как есть.

Клуб не ставит публично конкретных задач даже на уровне «попасть в топ-4 конференции и пройти как можно дальше в плей-офф». Сейчас «Салават Юлаев» заново осмысляет, что может, что адекватно хотеть, что нужно улучшать.

Масса вопросов делает сезон 22/23 интересным. Сегодня несложно поверить во что угодно: и что этому «СЮ» посильно замахнуться на финал, и что все переругаются и вылетят в первом раунде. Понятного меньше, чем непонятного, поэтому наблюдаем с чистого листа.

Фото:СКА

И видим команду-аттракцион. Привыкайте, веселого и безумного «Салавата» снова будет много.

Энная волна коронавируса и священные «интересы сборной» закончили регулярный чемпионат 21/22 приблизительно после 80-85% игр. Решение даже не спорное, а бесспорно вредное для каждого клуба КХЛ, недосчитавшегося хотя бы выручки с домашних матчей, не говоря о спортивной составляющей.

В итоге на вторую половину зимы воплотилась в жизнь мечта радикальных консерваторов — в стране действительно осталась только сборная России в качестве главной команды. Которая играет 3-4 важных матча в год, а против сильнейших энхаэлововцев не выступала шесть лет.

Что ж, уфимцы сразу начали компенсировать своей фан-базе недостаток адреналина.

Фото:СКА

В последнем сезоне Ламсы «бело-зеленые» стали более стабильной по результатам командой, которая, хоть и регулярно, но не так часто, как в прошлом, сама себе устраивала приключения и тщательно сокращала число нервных клеток своим болельщикам.

Забудьте эту сдержанность, у нас опять дискотека на 160 BPM.

Драка, камбэк с 0:2 за 68 секунд до конца, первое удаление за выброс шайбы, каскад контратак, разрывы в средней, море потерь в большинстве, по 8 штрафных минут в двух первых периодах, буллит с игры, овертайм и ощущение захватывающего хаоса. Уверен, хайлайты было составить легче, чем легко.

И СКА, и Уфе не повредили бы еще одна-две товарищеские встречи летом, чтобы минимизировать нервозность и сумбур. В начале сентября нормально осциллировать и спотыкаться, дальше весельем болельщиков потерю очков не оправдать.

«Салават» раскатывался не так, как все привыкли по прошлому сезону, когда из глубины зоны защиты вырастали практически 1-4. Сложилось впечатление, что переход на 1-3-1 со скидкой шайбы ведущим форвардом назад утвердили совсем недавно и игроки не привыкли.

Башкирская команда не казалась унылой и отстающей, нет, была отличная скорость, достаточно стабильно бросали, но не было четкости, видения партнеров и точности передач. В идеальном для игровиков положении 4 на 4 «юлаевцы» дважды не могли раскатиться из своей зоны для начала атаки.

СКА надо отдать должное, они тоже летали над площадкой, подкрепляя тезис о том, что хоккей в КХЛ стал быстрее. Но они оказались более структурны и внимательнее к многочисленным потерям игроков гостей.

Последнее обстоятельство — главная головная боль матча. Роман Ротенберг говорил, что он посмотрел более 800 матчей. Едва ли попадались с таким огромным количеством подарков сопернику. Андрей Кареев и защитники получили хорошую практику по выходам 2 в 1, 1 в 0.

И как они возникали? Яркий образец — как раз решающая шайба. Перемотайте видео на 0:17 и попытайтесь не воскликнуть «зачем» после 0:20. Хмелевски, Науменков и Дроздов явно не поняли друг друга в этой смене.

При этом в целом по матчу к Карееву вопросов ноль. Он не уходил опрометчиво в трапецию. Контролировал отскоки. Не застревал у дальней штанги перед перемещением. Первый гол 3 на 5, полевые «наелись». Второй — добивание. Третий — выход 1 в 0. Вратарю не может быть стыдно за вечер.

Пасы в никуда в большинстве (последняя попытка), потери вблизи синей (Хо-Сэнг), разрывы в средней на пересменке (второй период), перехваченные пасы (любой период) перемежались в трансляции с крупными планами Виктора Козлова. Это была красноречивая сдержанность.

Хо-Сэнг провел матч противоречиво. С одной стороны — соорудил Кадейкину выход 1 в 0, сделал секондари ассист перед 2:2. С другой — терял шайбу на ровном месте, что приводило к опасным атакам, ни разу не разрезал оборону на скорости, познакомился с плечом Михаила Пашнина и ни разу не бросил.

На пресс-конференции новичок сказал, что я фокусируюсь на негативе, а он на позитиве и ему неинтересно отвечать на вопрос о своих ошибках. Решать за собеседника, на чем он делает акцент и отказываться от цельной картины — тоже ошибка.

Фото:СКА

В номере 88 мы видим потенциальную звезду. Хасан талантлив, у него есть некоторое энхаэловское прошлое, он даже напоминает немного Линуса Умарка любовью к передачам и активной игрой на правом фланге в большинстве (но в отличие от шведа Джошуа может играть и слева).

Поэтому возникают высокие ожидания, мы примеряем на новичка все, что слышали. Не так давно разговаривал с одним уважаемым канадским источником, который характеризовал Хо-Сэнга как «лучшего в АХЛ с шайбой в средней зоне», но «ненадежного в защите». Пока звучит справедливо.

Вернемся к командным делам. Что мы увидим в статистике? В чем кроме игры на «подарках» СКА превзошел гостей?

В первую очередь — во вбрасываниях. 20-36 в целом — почти двукратное отставание. Если брать лишь зону защиты, процент сжимается почти до 17%. В меньшинстве вообще 1-7.

СКА по полной пользуется новым правилом КХЛ: заработавшая вбрасывание команда может выбрать, состоится оно в левой или правой точке. Питерцы несколько раз бросали верхом, Кареев сэйвил, игра останавливалась и возобновлялась в левом круге, где «бело-зеленым» пришлось тяжело.

Тем удивительнее, что Александр Кадейкин даже в этом аду сумел выбить больше половины успешных единоборств (55,6%). Центрфорвард — точно лучший среди нападающих Уфы в первом матче. Заработал на себе буллит, делал обостряющий пас Кулемину (на нем тоже сфолили), набрал 0+2.

Первая передача стопроцентно войдет в фанатский топ сезона. Перед ассистом на Сергея Шмелева Кадейкин оттолкнул Марата Хуснутдинова и представитель «татарского звена» питерцев комично отъехал от «юлаевца» на метр и замер, будто ожидая удаления, пока забивался гол. Ох уж эти игроки СКА.

Другие важные строчки статистики выделены жирным: общее число бросковых попыток Corsi, среднее число бросков по воротам за минуту в чужой зоне, бросковый вклад защитников и качество начала атак (доля заходов, в которых удалось сделать полезное: бросок, штанга, фол на себе, проброс соперника и др.).

СЮ СКА Δ
Corsi for (CF) 53 85 -32
CF, % 38.41% 61.59% -23.19%
Голы 5 на 5 1 1 0
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 25 32 -7
PDO, % 100.88% 99.13% 1.75%
Броски мимо створа 19 39 -20
БВ вообще 28 40 -12
Доля БВ в общем числе бросков 59.57% 50.63% 8.94%
БВ за минуту в атаке 1.88 2.30 -0.43
Блокшоты за минуту в защите 1.04 0.67 0.37
БВ после ВВбр 5 на 5 0 2 -2
БВ со входа в зону 5 на 5 2 2 0
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 2 1 1
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 1 1 0
БВ первой тройки 9 9 0
БВ защитников 3 15 -12
Пробросы 5 на 5 2 0 2
ВВбр после пробросов 0 2 -2
Вход 5 на 5 14 18 -4
Брак при входе 5 на 5 17 12 5
Эффективные попытки входа, % 45.16% 60.00% -14.84%
Вброс 5 на 5 2 6 -4
Брак при вбросе 5 на 5 7 4 3
Эффективные попытки вброса, % 22.22% 60.00% -37.78%
Использование входа 5 на 5, % 77.50% 75.00% 2.50%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 18 36 -18
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 46 67 -21
Эффективные смены в атаке, % 39.13% 53.73% -14.60%
Вход 5 на 5 с БВ 7 11 -4
Вход 5 на 5 с БВ, % 22.58% 36.67% -14.09%
Вброс 5 на 5 с БВ 0 0 0
Вброс 5 на 5 с БВ, % 0.00% 0.00% 0.00%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 8 14 -6
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 12.50% 13.59% -1.09%

У команд было поровну попыток реализации лишнего, так что разница создавалась больше в равенстве. У «юлаевцев» было очень мало позиционного нападения. Сравнительно длинные попытки:

  • 18-я минута: Данил Башкиров совершает перехват в чужой зоне, следует единственный в смене бросок в створ,
  • 34-я минута: Николай Кулемин имел возможность голевого добивания,
  • 49-я минута: самая длинная, начавшаяся со входа Хмелевского, основным дирижером розыгрыша выступил Райан Мерфи.

Неочевидный фактор победы Санкт-Петербурга — Дмитрий Николаев. Доселе 22-летний голкипер сыграл в КХЛ только 5 матчей и не играл за главную команду системы с декабря 2021-го. Но он не подвел, пусть и задачи со звездочкой гости задавали нечасто.

Возможно, именно «ноунеймовость» и помешала Александру Хмелевскому переиграть вратаря на буллите. Скорее всего, тренерский штаб изучал Александра Самонова, а тут появился даже не второй вратарь соперника. Хмелевский бросил низом и не слишком сильно.

Более явный момент соорудило звено Артема Пименова. Номер 68 ловко отнял шайбу у самого расхваленного молодого игрока «предсезонки» Дмитрия Бучельникова и на пару с Алексеем Пустозеровым они едва не сравняли счет.

У Уфы тоже есть интересный молодой игрок. После неубедительного выступления Ярослава Цулыгина в межсезонье (включая «Зеленое дерби» против «Ак Барса») седьмым защитником заявили Сергея Варлова и решение пока видится успешным.

Варлов играл без лишних нервов, будто приезжает в «Ледовый» в десятый раз. Защитник мог не только разогнать атаку, но и организовать ее. Впечатлила его с Дроздовым идея на 29-й минуте: на входе Сергей сделал мягкую скидку партнеру, тот бросил, защитник мог добить (на 0:32 в видео).

Наконец, 22-летний игрок обороны провел четыре силовых приема и заблокировал один бросок. Недурно для второй игры в КХЛ. Будет интересно проследить за прогрессом дальше. Когда-то мы не знали фамилий уже привычных Мухамадуллина, Алалыкина, Башкирова и Пустозерова — ждем новых лиц.

Означает ли это, что все пропало, забудьте про Кубок Гагарина, начинайте глорить за «Сибирь»? Конечно, нет, новой команде естественно тупить и нащупывать контакт.

Означают ли потери Хо-Сэнга, выброс шайбы Науменковым и другие ошибки, что они ужасные хоккеисты, всех выгнать, «играть своими, они хоть стараться будут» (цитата классиков)? Конечно, нет, качество игрока проявляется на дистанции и явно не в сентябре.

«Юлаевцы» провели безумный матч, в котором прояснили точки роста (разрывы, потери, пропущенные контратаки, немало удалений) и точки опоры (проявили характер, сравняв счет, Кареев уверен в воротах, Кадейкин надежен как центр, Хмель снова бьется за команду).

Это уже можно считать минимальным успехом. Будет занимательно следить за эволюцией.

Первые игры сезона КХЛ

Впервые с сезона 14/15 в первом матче сезон вышел не вратарь-легионер. Гол Шмелева — самый поздний из первых шайб «СЮ» в КХЛ. В дебютах набрано 76,67% очков по современной системе.5 лет «юлаевцы» не стартуют дома. Впервые с 18/19 гол сократил отставание, а также пропустили от россиянина.

сезон хозяева гости первый гол время счет стал вратарь СЮ вратарь соперника первый пропущенный
08/09 СЮ Локомотив 4 1 Алексей Медведев 32:33 1:1 Еременко Звягин Коньков
09/10 Рига СЮ 1 5 Таратухин 8:44 0:1 Еременко Прусек/Масальскис Свитт Ли
10/11 СЮ Трактор 7 2 Антипов 8:54 1:0 Колесник Карон/Алистратов Дугин
11/12 СЮ Атлант 5 3 Счастливый 30:45 1:3 Колесник/Эрсберг Барулин Закриссон
12/13 СЮ Витязь 2 3 Б Кольцов 19:12 1:1 Таркки Касутин Королюк
13/14 Торпедо СЮ 2 3 Б Ружичка 11:34 0:1 Таркки Коваль Брент
14/15 Барыс СЮ 5 4 Пильстрем 24:15 3:1 Коваль/Сохатский Лацо Доус
15/16 Авангард СЮ 4 2 Хлыстов 7:28 0:1 Сведберг Фурх Широков
16/17 СЮ Северсталь 3 2 Логинов 6:09 1:0 Сведберг Коварж Ситников
17/18 СЮ Адмирал 3 1 Коротков 28:56 1:1 Скривенс Бобков Горшков
18/19 Динамо СЮ 2 3 ОТ Кемппайнен 54:05 2:1 Метсола Еременко Алексеев
19/20 КРС СЮ 4 3 Б Кугрышев 24:29 1:1 Метсола Смит Крэкнелл
20/21 Торпедо СЮ 2 3 Гранлунд 1:31 0:1 Метсола Тихомиров Миле
21/22 Барыс СЮ 1 5 Кулемин 8:49 0:1 Метсола Бояркин Лилья
22/23 СКА СЮ 3 2 ОТ Шмелев 55:05 2:1 Кареев Николаев Федоров

Следующие игры:

5 сентября 21:00. «Витязь» — «Салават Юлаев»

7 сентября 21:10. «Динамо» Минск - «Салават Юлаев»

9 сентября 19:00. «Салават Юлаев» — «Трактор»

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