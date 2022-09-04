Команда-аттракцион. «Салават Юлаев» заново обретает себя

При этом в целом по матчу к Карееву вопросов ноль. Он не уходил опрометчиво в трапецию. Контролировал отскоки. Не застревал у дальней штанги перед перемещением. Первый гол 3 на 5, полевые «наелись». Второй — добивание. Третий — выход 1 в 0. Вратарю не может быть стыдно за вечер.