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«Время Ч»: Хабиров заявил о шквале жалоб на отсутствие отопления в холодной Уфе

12 сентября 07:45
Фото: 1MI
Радий Хабиров поручил республиканскому МинЖКХ и мэрии Уфы подать пар в батареи сразу, как только «наступит время „Ч“».

«Будьте, пожалуйста, готовы. Мы сейчас в очень ответственный период входим — начало отопительного сезона. Когда мы поймем, что это нужно делать, вы должны оперативно включить тепло. Как только наступит время „Ч“ — сразу включили всё, тепло подали. Сейчас проводите необходимые подготовительные работы»,Радий Хабиров

Радий Хабиров отметил, что в предыдущие дни жители региона «немножко померзли», и это спровоцировало множество обращений с просьбой включить отопление.

Сейчас погода улучшается, и пока подавать пар не будут. Поэтому «людям надо объяснять», почему принято такое решение, сказал глава Башкирии.

Как сообщал Mkset, ранее стало известно, когда в Башкирии начнется отопительный сезон. Коммунальные служба обязаны включать отопление, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха опустится до восьми градусов и ниже. В предшествующие дни она понизилась до +11 градусов тепла.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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