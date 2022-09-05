Когда включат отопление в Башкирии в 2022 году

На фоне резкого похолодания жители республики начали задаваться вопросом о том, когда в их квартирах появится отопление

Уже в первые дни осени в Башкирии существенно похолодало. Если ещё неделю назад столбики термометра показывали +30, то сейчас температура воздуха опустилась до +11 градусов тепла. В связи с чем многих жителей республики интересует вопрос, когда в домах включат отопление. Так, согласно российскому законодательству, коммунальные служба обязаны включать отопление после того, как в течение пяти дней средняя температура воздуха составит 8 градусов Цельсия и ниже. Напомним, ранее стало известно, что с сентября этого года жители многоквартирных домов будут обязаны вносить платежи по квартплате за недобросовестных соседей. Также с этого года платить придётся за сверхнормативное потребление коммунальных ресурсов и показания, учтенные в итоговом балансе. Также ранее стало известно, что в следующем году услуги по водоснабжению вырастут в цене на 13,2%. Увеличение стоимости услуг «Уфаводоканала» в данном случае связано с планами регионального правительства по обновлению систем жилищно-коммунального хозяйства.

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