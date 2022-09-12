Союз операторов наружной рекламы собрал для жителей Донбасса 44 млн рублей

А руководитель медиагруппы «Рим», член координационного совета Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин рассказал, что производители, сотрудничающие с организацией, могли выделить часть своей продукции для жителей ЛНР и ДНР, получив за это рекламные площади на всей территории РФ. При этом некоторые из рекламных операторов не только предоставляли таким клиентам место для размещения рекламы, но и вкладывали в приобретение необходимых вещей свои собственные средства.