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Союз операторов наружной рекламы собрал для жителей Донбасса 44 млн рублей

12 сентября 06:56
Фото: телеграм SoyuzNR
Операторы наружной рекламы совместно со своими партнерами и клиентами провели акцию под названием «Щит добра». В течение двух последних недель для отправки жителям Луганской и Донецкой народных республик было собрано множество необходимых вещей, предметов быта и продуктов на сорок четыре миллиона рублей.

Представитель Союза операторов Алексей Митрюшин сообщил, что профессиональное объединение сразу откликнулось на необходимость оказать помощь жителям Донбасса. За считаные месяцы к Союзу операторов присоединилось около пятисот компаний из всех регионов страны. Об этом пишет regnum.ru.

А руководитель медиагруппы «Рим», член координационного совета Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин рассказал, что производители, сотрудничающие с организацией, могли выделить часть своей продукции для жителей ЛНР и ДНР, получив за это рекламные площади на всей территории РФ. При этом некоторые из рекламных операторов не только предоставляли таким клиентам место для размещения рекламы, но и вкладывали в приобретение необходимых вещей свои собственные средства.

Уточняется, что в формировании гуманитарного груза, который сегодня отправился к месту назначения, участвовали компании из Москвы, Татарстана, Курской, Самарской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской областей и ряда других регионов. В Союзе операторов наружной рекламы подчеркнули, что уже запланированы новые поставки гумпомощи, которые будут осуществляться регулярно.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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