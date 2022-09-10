mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Салавате откроют новый «IT-куб» для школьников

10 сентября 10:45
Фото: 1MI
Основные планируемые направления обучения в «IT-кубе» — это программирование роботов, программирование на языках Python и Java, кибергигиена и работа с большими данными, разработка VR/AR приложений, алгоритмика и логика.

IT-образование сегодня справедливо считается одним из самых востребованных. Изучение языков программирования, написание мобильных приложений, работа с большим объемом данных, создание виртуальной реальности и многое другое будет доступно салаватским ребятам в «IT-куб», который откроется в ближайшее время на базе Башкирской Гимназии № 25. Сюда уже поступило высокотехнологическое оборудование, закуплена учебная мебель для кабинетов, заканчивается капитальный ремонт в помещениях, предназначенных для занятий.

Перепрофилирование классов производится за счет городского бюджета, также проходит ремонт восьми кабинетов, двух серверных и санузлов.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» создается в Салавате в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Здесь будут обучатся дети от 8 до 17 лет. Обучение по основным направлениям осуществляется бесплатно.

#Новости#Касается каждого#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48