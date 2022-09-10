В Салавате откроют новый «IT-куб» для школьников

IT-образование сегодня справедливо считается одним из самых востребованных. Изучение языков программирования, написание мобильных приложений, работа с большим объемом данных, создание виртуальной реальности и многое другое будет доступно салаватским ребятам в «IT-куб», который откроется в ближайшее время на базе Башкирской Гимназии № 25. Сюда уже поступило высокотехнологическое оборудование, закуплена учебная мебель для кабинетов, заканчивается капитальный ремонт в помещениях, предназначенных для занятий.