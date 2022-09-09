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В Уфе возобновили движение автобусов по улице Комсомольской

9 сентября 10:14
Фото: 1MI
На линии работают два автобуса, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Уфе возобновлено движение автоубса маршрута № 262 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Улица Айская — Телецентр». Как уточнили в пресс-службе городской мэрии, движение транспорта было временно прекращено в связи с реконструкцией улицы Комсомольской.

На данный момент на линии работают два автобуса, но со временем количество транспорта власти намерены увеличить. Стоимость проезда составляет 35 рублей, а общее время одного рейса — 50 минут.

Ранее мы сообщали, что Башкирии закупила еще 26 новых автобусов «Нефаз». По словам главы региона, распределят их на самые востребованные маршруты. К слову, всего с начала транспортной реформы было закуплено 1006 автобусов малого, среднего и большого классов.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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