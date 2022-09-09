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В России и в Донбассе проект ЕР «Zа самбо» откроет 5000 залов

9 сентября 18:40
Фото: ER.RU
В России, Донбассе и на освобожденных территориях партия «Единая Россия» реализует проект «Zа самбо» более чем в пяти тысячах залов. Об этом сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, выступая на ВКС по реализации нового проекта.

Он отметил, что проект «Zа самбо» сейчас развивается в Краснодарском крае и Воронежской области. Активное участие в нем принимают практически все регионы. В свою очередь, президент Всероссийской ассоциации самбо Сергей Елисеев вместе с «Единой Россией» договорились вывести проект на масштабный федеральный уровень. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Отмечается, что ДНР уже подписала соглашение с Всероссийской федерацией самбо. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Чтобы сделать самбо популярнее и активно внедрить его в школах, необходимо проработать стандарт начальной спортивной подготовки с семи лет. Также партия предложила сделать 16 ноября Всероссийским днем самбо и олимпийским видом спорта.

Оба этих предложения поддержали представители Минпросвещения и Минспорта. Для 1 - 11 классов в Минпросвещения разработали программно-методический комплекс. В него входят специализированные уроки физкультуры и введение дополнительной программы по данному виду спорта. В Минспорте согласились с тем, что нужно расширять программу подготовки и переподготовки тренеров по самбо. Также они предложили привлекать в эту работу спортсменов, которые окончили спортивную карьеру или только собираются закончить.

По словам координатора партийного проекта «Zа самбо», комплексная программа включит в себя открытие центральных школ самбо, региональных центров, методических центров подготовки и переподготовки спортсменов. Кроме того, будут проводиться региональные соревнования, сообщает сайт ER.RU.

Как сообщается на сайте ER.ru, в этом году партия запустила проект «Zа самбо». Соглашение между «Единой Россией» и Всероссийской федерацией самбо было подписано в апреле. На данный момент проект «Самбо – в школу» реализуется в 70 российских регионах при поддержке ЕР.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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