В России и в Донбассе проект ЕР «Zа самбо» откроет 5000 залов

Оба этих предложения поддержали представители Минпросвещения и Минспорта. Для 1 - 11 классов в Минпросвещения разработали программно-методический комплекс. В него входят специализированные уроки физкультуры и введение дополнительной программы по данному виду спорта. В Минспорте согласились с тем, что нужно расширять программу подготовки и переподготовки тренеров по самбо. Также они предложили привлекать в эту работу спортсменов, которые окончили спортивную карьеру или только собираются закончить.