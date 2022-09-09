Ученые считают, что звери могут заразить людей ранними вариантами коронавируса

Отмечается, что оба штамма были выявлены тогда, когда в местном населенном пункте была эпидемия «Омикрона». Ученые считают, что животные могут заразить людей, переболевших «Омикроном», более ранними подвидами коронавируса. То есть становится открытым вопрос о потенциальных неопознанных резервуарах коронавируса.