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Ученые считают, что звери могут заразить людей ранними вариантами коронавируса

9 сентября 08:22
Фото: pixabay.com
Ученые из Аргентины обнаружили штамм коронавируса «Гамма» у больших волосатых броненосцев. Они считают, что животные могут быть резервуарами для более ранних штаммов вируса.

Как передает iz.ru, ранее подобное же открытие сделали американские специалисты у белохвостых оленей.

Отмечается, что оба штамма были выявлены тогда, когда в местном населенном пункте была эпидемия «Омикрона». Ученые считают, что животные могут заразить людей, переболевших «Омикроном», более ранними подвидами коронавируса. То есть становится открытым вопрос о потенциальных неопознанных резервуарах коронавируса.

Ученые также отметили, что не надо бояться возвращения старых штаммов в человеческую популяцию. Опаснее будет появление среди диких зверей новых, более опасных вариантов, считают эксперты.

При этом завкафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова. отметила, что преодоление межвидового барьера является сложным процессом, поэтому если у человека есть хоть какой-то иммунитет, то вирус к нему не перейдет.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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