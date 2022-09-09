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Сегодня в Уфе до конца выходных полностью перекроют движение на участке улицы Пушкина

9 сентября 12:57
Фото: 1MI
Участок улицы в центре ограниченный улицами Цюрупы и Советской перекроют, чтобы обустроить пешеходный переход, сообщили в пресс-службе мэрии Уфы 9 сентября.

Сегодня, 9 сентября, за час до полуночи автолюбители уже не смогут проехать по участку улицы Пушкина в самом центре Уфы. Речь идет об участке улицы Пушкина ограниченном улицами Цюрупы и Советской — там дорожники будут обустраивать пешеходный переход.

Работы планируется окончить к самому началу рабочей недели. По планам городских властей движение в центре Уфы станет привычным уже в 6 утра понедельника 12 сентября.

Традиционно мэрия просит у горожан понимания и рекомендует заранее планировать маршрут учитывая временные ограничения.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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