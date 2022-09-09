«Есть бедные семьи»: восьмиклассник из Уфы обратился к Хабирову

Учебный год начался и вместе с ним начались недопонимания поколений, а именно школьной администрации и самих учеников. Один (или одна) из них, пользователь соцсетей под ником с именем анимэ-злодея, задал главе республики весьма острый вопрос, особенно актуальный в нынешней экономической ситуации.