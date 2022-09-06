Жители Башкирии сообщили об отсутствии вакцины «Спутник V» от COVID-19

Однако в Башкирии, как собственно и по всей России, нет вакцины «Спутник Лайт», которую раньше позиционировали как рекомендованную для ревакцинации. Она еще весной перестала поставляться регионам федеральным центрам. Но это не значит, что желающие вакцинироваться однокомпонентной вакциной не смогут этого сделать. Как заверили в пресс-службе Минздрава Башкирии, желающие ревакцинироваться однокомпонентной вакциной могут смело использовать первый компонент вакцины Спутник V, так как он идентичен вакцине «Спутник Лайт».