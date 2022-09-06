mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе за убийство осудят мужчину, который при дочери облил ее мать бензином и поджег

6 сентября 05:51
Фото: 1MI
Мужчину обвиняют в убийстве с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе прокуратуры 6 сентября.

Верховный суд Башкирии рассмотрит дело по факту убийства с особой жестокостью. Обвинительное заключение против семейного дебошира из Уфы уже утвердила прокуратура. Изначально, в октябре 2021 года, мужчину обвиняли в покушении на убийство с особой жестокостью, однако его жертва все же скончалась и обвиняют уфимца в убийстве все с той же особой жестокостью.

В прошлом году прокуратура рассказала о происшествии в одном из СНТ Уфы, сожители ругались настолько сильно, что в пылу ссоры мужчина облил женщину бензином и поджег ее. В 2021 году сообщалось, что мать тушила ее же дочь, она же и вызвала скорую помощь.

Однако несмотря на то, что медики прибыли оперативно, помочь они могли мало чем — женщина была госпитализирована в реанимацию с 70% ожогов, где спустя месяц скончалась. Так из покушения на убийство содеянное превратилось в убийство с особой жестокостью, за которое теперь будут судить дебошира. Примечательно, что свою вину в содеянном мужчина признал лишь частично.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48