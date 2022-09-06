В минздраве Башкирии рассказали о состоянии женщины, которую в Шакше переехала машина

На кадрах женщина переходит дорогу в уфимской Шакше на перекрестке улиц Гвардейская и Зеленой, однако спотыкается и падает под колеса машины такси. Неизвестно по какой причине водитель будто не замечает падения женщины и переезжает ее. На происходящее молниеносно реагируют очевидцы и дают водителю сигнал остановиться, после чего на место уже прибыли экстренные службы.