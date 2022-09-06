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В минздраве Башкирии рассказали о состоянии женщины, которую в Шакше переехала машина

6 сентября 11:02
Фото: скриншот видео из телеграм-канала @bdtprb
После того как женщина упала под колеса автомобиля такси, таксист переехал ее, но женщина выжила, подробности сообщили в минздраве Башкирии 6 сентября.

Женщина пострадавшая сегодня, 6 сентября, утром от наезда на нее автомобиля такси в Уфе осталась в живых. Мало того, пострадавшую госпитализировали, уже проведена операция, в данный момент 74-летняя пациентка находится в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, видеозапись шокирующей аварии сегодня днем стала появляться в телеграм-каналах. Позже информацию о наезде автомобиля такси подтвердили и в ГИБДД Уфы.

На кадрах женщина переходит дорогу в уфимской Шакше на перекрестке улиц Гвардейская и Зеленой, однако спотыкается и падает под колеса машины такси. Неизвестно по какой причине водитель будто не замечает падения женщины и переезжает ее. На происходящее молниеносно реагируют очевидцы и дают водителю сигнал остановиться, после чего на место уже прибыли экстренные службы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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