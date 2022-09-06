Трутнев на ВЭФ заявил о поддержке президента в создании трансграничных ТОР

Трутнев также считает важным опираться на то, что может дать импульс для прорывного развития регионов ДФО. В первую очередь это необходимость ускорения развития Восточного полигона железных дорог. Дефицит по этому направлению сегодня составляет 78 миллионов тонн грузов, а это около 1,5 триллиона рублей недополученного валового национального продукта.