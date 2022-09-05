За 2022 год дальневосточники оформили около 200 тыс полисов от СберСтрахования

Для удобства страхователей компанией был запущен новый продукт: комбинированная программа, позволяющая в рамках одного полиса защититься по нескольким направлениям, — «Защита на любой случай». Страхователи могут самостоятельно выбрать направления и опции страхового полиса. Это может быть страхование жилой собственности, денежных средств на счетах и картах, себя и близких от несчастного случая и т. д. При оформления двух рисков клиенты компании получают скидку в размере десяти процентов, трех — пятнадцати. Подписчики СберПрайм могут получить скидку до двадцати пяти процентов.