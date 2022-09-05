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После публикации Mkset в школе Салавата разрешили не выбирать башкирский для изучения

5 сентября 05:39
Фото: Mkset.ru
В ответе на запрос издания директор городской школы № 23 Андрей Шорин сообщил, что в учебный план внесли изменения.

Изучение государственного башкирского языка в этой школе организуется в соответствии с ФГОС и с учебным планом, разработанным и рекомендованным республиканским министерством образования и науки, сообщается в письме.

«Государственный (башкирский) язык в рекомендованном учебном плане представлен в обязательно части внутри предметной области „Родной язык и литература“ с пометкой „и/или“. Следовательно, изучать башкирский язык можно, исходя из выбора (по заявлению)», — объяснили в учебном заведении.

Далее говорится, что поскольку изучение башкирского государственного языка выбрали не все родители, в учебный план внесли изменения и передали этот час для изучения родного языка. В качестве родного языка большинство родителей выбрали русский.

Как сообщал Mkset, родители учеников этой школы ранее пожаловались на принуждение к изучению государственного башкирского языка. Родители опубликовали в сети скриншот из родительского чата. Они утверждают, что на нем — учебный план салаватской школы. При этом союзы «и/или» в графе предметной области «родной язык и литературное чтение на родном языке» в опубликованном документе отсутствуют.

Между тем корреспондент Mkset обнаружил еще ряд отличий недельного учебного плана, который, по данным родителей, рекомендует региональное Минобразования, от федерального базисного учебного плана. Так, в последнем выделено по часу музыке и изобразительному искусству и по часу отведено на родной язык и родную литературу (всего два часа на оба предмета). В том учебном плане, который опубликовали родители башкирских учеников, у музыки и ИЗО всего по полчаса в неделю, зато родной язык, чтение на родном языке и государственный башкирский язык получили по часу. Таким образом, у предметной области "родной язык и литература" в Башкирии - три часа против двух часов в федеральных рекомендациях.

#Новости#Наталья Балыкова#Политика
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