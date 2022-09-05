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Группа «Интеррос» представила деловую программу на ВЭФ

5 сентября 11:27
Фото: Росконгресс
Пятого сентября во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум, который завершится восьмого сентября. Лозунг мероприятия — «На пути к многополярному миру». В 2022 году впервые в рамках ВЭФ группа «Интеррос» организовала работу своей гостиной и представила деловую программу.

Как пишет издание newizv.ru, участники Восточного экономического форума по традиции обсудят вопросы развития социально ответственного предпринимательства в Дальневосточном федеральном округе и других российских регионах. На сессиях мероприятия выступят главы «Интерроса», Сбербанка, «Аэрофлота», «Росатома», «РусГидро», «Газпрома» и других российских и иностранных предприятий. Эксперты поделятся с участниками мероприятия своим видением ситуации и решениями по проектам развития территорий.

В делегацию группы «Интеррос» вошли представители ключевых направлений предпринимательства: компания «Норникель», Росбанк, токенизационная платформа «Атомайз», венчурный фонд «Восход» и новый курорт — парк «Три вулкана», который строится на Камчатке.

В гостиной «Интерроса» эти предприятия проведут свои мероприятия. В частности, будет представлен проект парка «Три вулкана», токенизационная платформа «Атомайз» проведет мастер-класс по цифровым и финансовым активам, венчурный фонд «Восход» организует питч-сессию, в рамках которой будут представлены технологические стартапы ДФО в различных направлениях. Главы компаний расскажут подробно об особенностях деятельности своих организаций.

Гостиная группы «Интеррос» будет работать на третьем уровне корпуса А, о расписании мероприятий можно узнать на официальном сайте Восточного экономического форума.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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