Группа «Интеррос» представила деловую программу на ВЭФ

В гостиной «Интерроса» эти предприятия проведут свои мероприятия. В частности, будет представлен проект парка «Три вулкана», токенизационная платформа «Атомайз» проведет мастер-класс по цифровым и финансовым активам, венчурный фонд «Восход» организует питч-сессию, в рамках которой будут представлены технологические стартапы ДФО в различных направлениях. Главы компаний расскажут подробно об особенностях деятельности своих организаций.