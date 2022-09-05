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Экс-сотрудник МВД стал заместителем министра экологии Башкирии

5 сентября 12:37
Фото: ecology.bashkortostan.ru
Назначение Шамиля Фаррахова на должность замминистра экологии и природопользования произошло еще 26 августа, следует из информации на сайте ведомства.

Пост заместителя министра экологии и природопользования Башкирии занял Шамиль Фаррахов, за плечами которого большой опыт административной работы, причем как на муниципальном, так и на республиканском уровне.

На сайте министерства экологии и природопользования указана информация о том, что Шамиль Фаррахов работает заместителем министра ведомства с 26 августа 2022 года. Предыдущая должность Фаррахова — главный советник отдела по работе с органами местного самоуправления Управления Главы Республики Башкортостан по взаимодействию с муниципальными образованиями республики. Ее он занимал в период с 2020 года до нового назначения.

За плечами Шамиля Фаррахова также есть управленческий опыт в рамках города, он был заместителем мэра города Октябрьский по вопросам жизнеобеспечения в период с 2015 по 2020 год. Дольше всего проработал Фаррахов в системе Министерства внутренних дел, на протяжении 16 лет, с 1995 по 2011 год он работал на различных должностях в силовом ведомстве.

Напомним, в начале минувшего лета, 4 июня, был назначен новый министр экологии и природопользования Башкирии, им стал Нияз Фазылов, который не понаслышке знаком с деятельностью ведомства, ведь ранее он занимал пост первого заместителя министра экологии Башкирии, в период с 2018 по 2021 год.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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