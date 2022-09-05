Экс-сотрудник МВД стал заместителем министра экологии Башкирии

За плечами Шамиля Фаррахова также есть управленческий опыт в рамках города, он был заместителем мэра города Октябрьский по вопросам жизнеобеспечения в период с 2015 по 2020 год. Дольше всего проработал Фаррахов в системе Министерства внутренних дел, на протяжении 16 лет, с 1995 по 2011 год он работал на различных должностях в силовом ведомстве.