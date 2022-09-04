Готовы на все: за полгода в России сильно вырос объем микрозаймов

Рост цен и кризис в экономике привели к тому, что жителям России стало не хватать денег на жизнь. Как итог, россияне стали все чаще брать кредиты под удивительно высокие проценты, которые обычно предлагают микрокредитные организации.
Согласно аналитике, российские микрофинансовые организации из-за большого количества просроченных платежей повысили планку для новых клиентов. В итоге компании отклоняют почти половину заявок на кредиты, а суммы выдают существенно меньше запрашиваемых. Даже при этих показателях объем выданных микрокредитов в стране только за последние полгода вырос на 20%.
При этом средняя ставка по кредитам до 30 тыс. руб. составляет немыслимые 353%! По данным экспертов, 20 крупнейших МФО выдали за обозначенный период 117 млрд руб.
Примечательно, что вместе с этим возвращается интерес к потребительским кредитам. Так, например, если весной этого года выдачи кредитов по сравнению с прошлым годом снизились примерно на 75%. Тем не менее к концу лета объемы кредитов снова выросли.