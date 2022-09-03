В Уфе открыли благотворительный сбор на операцию серьезно раненой вороне

Волонтеры приняли решение помочь окровавленной птице и оказали ей первую помощь, а именно зафиксировали поврежденное крыло, обезболили и дали кровоостанавливающие препараты. Однако несмотря на это птица и сейчас испытывает сильные страдания — вороне требуется операция, стоимость которой около 7-8 тысяч рублей, проводится при этом операция только в одной городской клинике — только там есть газовый наркоз.