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В Уфе 22-летний пьяный дебошир вдребезги разнес автобус и избил женщину-водителя

3 сентября 07:55
Фото: скриншот видео из соцсетей
Сотрудники полиции прибыли когда нетрезвый дебошир уже был зафиксирован неравнодушными свидетелями произошедшего, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 3 сентября.

Вечером 2 сентября в Уфе, а именно в Черниковке произошел инцидент в пассажирском транспорте. Молодой 22-летний мужчина в нетрезвом состоянии начал проявлять недовольство тем, что водитель якобы проехала нужную ему остановку. Решить «проблему» он попробовал весьма своеобразно — разбил дверь автобуса и ударил женщину, которая находилась за рулем автобуса.

Однако пассажиры автобуса не спустили молодому человеку с рук таких выходок и скрутили его прямо на месте. На видео видно как он активно сопротивляется, но безуспешно. Мужчину пассажиры зафиксировали и удерживали до приезда правоохранителей.

Сейчас проверка ведется как из-за порчи имущества (дебошир вдребезги разбил дверь автобуса), также медицинская экспертиза предстоит и водительнице автобуса, которую ударил пассажир.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
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