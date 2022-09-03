В Уфе 22-летний пьяный дебошир вдребезги разнес автобус и избил женщину-водителя

Вечером 2 сентября в Уфе, а именно в Черниковке произошел инцидент в пассажирском транспорте. Молодой 22-летний мужчина в нетрезвом состоянии начал проявлять недовольство тем, что водитель якобы проехала нужную ему остановку. Решить «проблему» он попробовал весьма своеобразно — разбил дверь автобуса и ударил женщину, которая находилась за рулем автобуса.
Однако пассажиры автобуса не спустили молодому человеку с рук таких выходок и скрутили его прямо на месте. На видео видно как он активно сопротивляется, но безуспешно. Мужчину пассажиры зафиксировали и удерживали до приезда правоохранителей.
Сейчас проверка ведется как из-за порчи имущества (дебошир вдребезги разбил дверь автобуса), также медицинская экспертиза предстоит и водительнице автобуса, которую ударил пассажир.