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В Башкирии простились с 25-летним офицером Артуром Еникеевым, погибшим на Украине

3 сентября 04:30
Фото: администрация Янаульского района Башкирии
Профессиональный военный не дожил месяца до 26 лет, и погиб участвуя в СВО чуть больше месяца, рассказал в соцсетях глава администрации Янаульского района Ильшат Вазигатов.

Вчера, 2 сентября на центральной площади города Янаула в Башкирии простились с 25-летним уроженцем Янаульского района, старшим лейтенантом Артуром Еникеевым, который погиб в ходе СВО России на Украине, пробыв там несколькими днями больше месяца. Как сообщил на своей странице в социальной сети глава Янаульского района Ильшат Вазигатов, погиб старший лейтенант Еникеев 19 июля, не дожив полутора месяцев до своего 26-летия.

В Башкирии военнослужащий родился и вырос, затем еще в подростковом возрасте, окончив 6 класс школы сделал выбор в пользу военной службы и поступил в Суворовское училище в горое Ульяновск, после окончания которого продолжил учебу уже в Казанском высшем танковом училище, которое три года назад, в 2019 году с отличием окончил, став профессиональным военнослужащим. Подробности гибели Артура Еникеева властями не раскрываются.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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