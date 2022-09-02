В Башкирии появится новый горнолыжный курорт

Новый горнолыжный курорт построят в Миякинском районе — это будет пятнадцатый в регионе объект такого уровня. Сейчас в республике функционируют 14 горнолыжных центров с 75 трассами различной сложности и протяженности, 19 из них классифицированы и включены в федеральный перечень туристских объектов.
Министерство предпринимательства и туризма РБ оказывает проекту консультационную поддержку с 2021 года и помогло инвестору принять участие на «Инвестчасе» в Правительстве РБ. Поддержка предоставляется в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Туризм и индустрия гостеприимства».
— Горнолыжный туризм в Башкирии занимает особую нишу на рынке туристских услуг и является одним из приоритетных направлений развития отрасли благодаря географическим особенностям региона. Например, по итогам новогодних каникул в период с 1 по 9 января 2022 года горнолыжные центры республики приняли почти 95 тыс. туристов. Помимо этого, мы вошли в ТОП-10 лучших курортов России для отдыха на 2022 год, расположившись на четвертой строчке, — отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.
Общий объем инвестиций в новый проект составит около 140 млн рублей. На период реализации 1 этапа (2022–2023 годы) направят 55,43 млн рублей. Благодаря инвестпроекту будет создано 35 новых рабочих мест. В августе проект компании «Альтаир» получил статус приоритетного инвестиционного проекта Республики Башкортостан.
На территории курорта для любителей активного отдыха оборудуют горнолыжную, тюбинговую и мототрассы. Также планируется благоустройство прибрежной территории, строительство гостиничных комплексов, бань, станции проката снаряжения, медицинского пункта, банкетного зала.
Проект предусматривает создание развитой современной курортной инфраструктуры, что позволит предоставлять широкий спектр услуг для полноценного оздоровительного и семейного отдыха круглый год. Строительство комплекса создаст новую точку притяжения на территории региона, способствующую развитию внутреннего туризма в республике.