Попов: Объем выдачи кредитов девелоперам вырос до 1,2 триллиона рублей

Что касается общего положения дел на рынке недвижимости, то Анатолий Попов прогнозирует, что рост цен на новостройки в России, наблюдавшийся в 2020–2021 годах, сойдет на нет, и стоимость жилья будет зафиксирована на текущем уровне минимум до начала 2023 года. По результатам первой половины года в Сбербанке отметили небольшое, меньше десяти процентов, но снижение стоимости жилья. При этом, по мнению Попова, эта ситуация не может считаться подтверждением обвала рынка жилья.