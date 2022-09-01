В Башкирии мужчина пойдёт под суд за убийство собаки

Также в июне этого года стало известно о мужчине, который отстреливал кошек из пневматического оружия в Дёмском районе Уфы. По словам местной жительницы, от действий живодера уже пострадали несколько животных. Так, у некоторых котов было зафиксировано сразу несколько ранений — пули застревали в черепе и лёгких.