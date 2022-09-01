В Башкирии мужчина пойдёт под суд за убийство собаки

В Башкирии по делу о жестком обращении с животными на скамью подсудимых отправится житель села Иглино. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
Сообщается, что инцидент произошел в мае этого года. Мужчина подвесил собаку на самодельный турник, а после начал обухом топора наносить животному удары по голове и телу. Также, по некоторым данным, смерть домашнего питомца наступила в результате того, что хозяин отрубил собаке голову. Животное скончалось от полученных травм.
Звуки, доносившиеся при этом из двора, привлекли внимание соседей, которые засняли произошедшее на видео. Позднее пользователи соцсетей сообщали, что намерены дать делу ход. Мужчина, в свою очередь, отказался признавать свою вину. В настоящий момент уголовное дело направлено в мировой суд по Иглинскому району для рассмотрения по существу.
Также в июне этого года стало известно о мужчине, который отстреливал кошек из пневматического оружия в Дёмском районе Уфы. По словам местной жительницы, от действий живодера уже пострадали несколько животных. Так, у некоторых котов было зафиксировано сразу несколько ранений — пули застревали в черепе и лёгких.