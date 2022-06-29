«Пуля застряла в голове»: в Уфе объявился живодер с ружьем, который ненавидит кошек

По словам женщины, мужчина стреляет из пневматического оружия в ее котов. От действий соседа прошлой осенью, как говорит хозяйка животных, уже погиб котенок, у других кошек пули застряли в голове и в легком. Женщина опасается, что ситуация может повториться.

В Демском районе Уфы местный житель стреляет по соседским кошкам из травматического пистолета. Об этом корреспонденту Mkset рассказала хозяйка животных Иванна. Со слов Иванны, всё происходит в частном секторе по улице Александровка уже год. Так, прошлой осенью сосед, по ее словам, выстрелил в котенка, в результате чего животное скончалось. Женщина рассказывает, что котенок, видимо, выбежал из дома при переезде. К сожалению, данный случай, как рассказала хозяйка кошек, не был единичным, спустя время мужчина выстрелил еще как минимум в трех кошек. Так, серому коту пуля попала в глаз и застряла в голове. Ветеринар высказал опасения, что кот может потерять глаз. — Ему сейчас сделали операцию, через месяц швы снимут и там уже будут смотреть, вытаскивать через ухо пулю или же оставить ее. Ранение очень тяжелое, говорит женщина. Кот по кличке "Пушок". Пуля попала в глаз и застряла в голове. У второй кошки, со слов женщины, было три ранения. Как указано в амбулаторной карте животного, при осмотре был выявлены признаки попадания пули в плевральную (грудную) полость справа, также было зафиксировано еще два ранения, одно из которых на холке. Как сообщила хозяйка животного, достать пулю из грудной клетки будет равноценно смерти животного. У третьего кота остались две раны от пуль. Женщина подчеркивает, что стреляет мужчина и в кошек других соседей, в результате чего еще два котенка скончались. В полицию соседи, по словам Иванны, не обращались. Сама женщина заявление в правоохранительные органы написала на прошлой неделе. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов оружие у соседа изъяли и пока подобных инцидентов не происходило — «затишье», — подчеркивает Иванна. Так, поговорить с соседом женщине удалось только на этой неделе. Свои действия мужчина объясняет тем, что животные заходят на его придомовую территорию и ходят в туалет. — У меня только две кошки выходят на улицу, остальные почти сразу заходят. Мы в частном доме живем. Я спрашивала — точно ли это мои кошки были, потому что они приучены к лотку. Тем более здесь 13 собак бродячих ходят. Он сказал, что сам не видел, но у него там-там насрано было. Добавил, что если он пристрелил моих кошек, значит, они по его участку ходили, рассказывает женщина. Так, на восстановление выжившего после ранения в глаз кота, как предполагает Иванна, потребуется около 50 тысяч рублей. Она отмечает, что на данный момент уже было потрачено более 20 тысяч на операцию, лекарства, осмотры и рентген. Женщина пока не определилась, будет ли она подавать иск против соседа о возмещении ущерба. В пресс-службе МВД Башкирии корреспонденту Mkset сообщили, что по данному адресу выезжал участковый и изъял пневматическую винтовку. Отмечается, что владелец оружия подал встречный иск о вымогательстве. Напомним, что уголовный кодекс предусматривает наказание за жестокое обращение с животными — об этом говорится в статье 245 УК РФ. Максимальным наказанием за совершение преступления, предусмотренного данной статьей, является лишение свободы на срок до пяти лет.

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