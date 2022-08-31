Опрос показал, что 60% россиян одобряют работу Госдумы РФ

При этом более 50% россиян высоко оценили значение Госдумы и ее спикера Вячеслава Володина, пишет kp.ru.
В ходе исследования эксперты провели социологический и экспертный опросы. Соцопрос провели методом онлайн-анкетирования пользователей соцсетей “ВКонтакте” и “Одноклассники”. Он прошел с 27 июля по 3 августа 2022 года. Всего анкетированию подверглись 2428 респондентов в возрасте старше 18 лет. Экспертный опрос с участием 47 политологов, политтехнологов, социологов, политконсультантов проводился с 1 по 9 августа текущего года.
Как отмечается, в нынешнем году процент респондентов, оценивающих работу Госдумы РФ положительно, по сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося год назад, вырос на 6 процентных пунктов (п. п.) и составил 58%.
В качестве наиболее ярких достижений нынешнего состава Госдумы за последний год опрошенные считают: ужесточение ответственности для педофилов (61%), ужесточение ответственности за отождествление действий СССР и нацистской Германии (39%) и за распространение фейков (37%); ратификация договоров с ЛНР и ДНР и расширение категории ветеранов боевых действий (по 35%).
Более того, жители страны высоко оценили и роль председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Так, более 50% опрошенных считают работу председателя думы важной. По сравнению с аналогичным опросом прошлого года, этот показатель вырос на 6 п. п. Кроме того, Вячеслав Володин возглавил рейтинг представителей Госдумы, вызывающих наибольшую симпатию и уважение у населения.
Другой блок исследования касался взаимодействия граждан РФ с Госдумой, а также публичности законодателей. В частности, около 79% респондентов извещены хотя бы об одном источнике информации нижней палаты парламента. В числе наиболее популярных официальных источников являются сайт Государственной думы (+8 п. п.), парламентское телевидение «Дума ТВ» (+3 п. п.) и Telegram-канал нижней палаты парламента. Однако наибольшую узнаваемость в обществе имеет канал “Дума ТВ”.
“Исследование показало, что оценка влиятельности Государственной думы гражданами существенно выросла за последний год. Это произошло на фоне общей консолидации общества и роста поддержки власти после начала СВО”, - сообщила адвокат, директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.