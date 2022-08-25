Алан Марзаев заявил об отставании Башкирии от плана по замене изношенных теплосетей

Сегодня 25 августа ИА «Башинформ» проводит большую конференцию в преддверии нового отопительного сезона, во время которого для собственников жилья будет введено немало ноу-хау. Однако это отдельный разговор. Есть и моменты в которых власти наблюдают не только стабильность, но и некую стагнацию.