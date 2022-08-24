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Восточный выезд Уфы готов более чем наполовину и будет сдан на год раньше срока

24 августа 10:27
Фото: телеграм-канал Александра Булушева
Новости с объекта и впечатляющие фотографии опубликовал в своем телеграм-канале министр транспорта Башкирии Александр Булушев 24 августа.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Булушев поделился в своем телеграм-канале отличными новостями для всех уфимцев и гостей столицы. Восточный выезд Уфы, один из самых масштабных проектов Башкирии, готов более чем наполовину, а именно на 53%. мало того, генподрядчик объекта озвучил настоящую сенсацию — строительство Восточного выезда вероятнее всего завершится на год раньше изначально запланированного срока — до конца следующего 2023 года.

Напомним, что минувшей весной глава Башкирии высказывал вполне резонные опасения о том, что темпы строительства объекта могут замедлиться по ряду понятных экономических причин. Однако этого не произошло в марте Восточный выезд Уфы готов более чем на треть, а именно на 38%. Тогда же Радий Хабиров уточнил, что все работы на объекте производятся в срок, согласно графику, однако тогда же глава заявил о необходимости повторно провести экспертизу стоимости проекта.

Примечательно, что прогноз Булушева по сдаче объекта раньше срока в сентябре 2021 года предсказывал Радий Хабиров.

Если темпы строительства не снизятся, то Восточный выезд сдадут раньше положенного срока – уже к концу 2023 года.Радий Хабиров в сентябре 2021 года

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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