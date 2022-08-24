В Уфе из окна седьмого этажа в микрорайоне Сипайлово выпала маленькая девочка

Отметим, что это не первый случай падения несовершеннолетних детей, зарегистрированный в Уфе этим летом. По данным на начало августа этого года, по меньшей мере 13 детей выпали из окон жилых домов, при этом двоих из них не удалось спасти. Ранее власти республики напомнили об уголовной ответственности за падение детей из окон. Так, по мнению заместителя министра здравоохранения Ирины Кононовой, родители и опекуны несовершеннолетних должны уделить внимание мерам безопасности.