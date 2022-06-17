«Похороны обойдутся дороже»: как в Башкирии наказывают родителей за «детопад» из окон

— Как-то раз я поехала на работу, оставив детей с бабушкой. По дороге я вспомнила о том, что открыла окно в комнате, и испугалась, что могла забыть его закрыть. На улице в тот день было жарко. Сотовых телефонов тогда еще не было, и я помчалась обратно. Убедилась, что окно было закрыто. Даже с учетом того, что с детьми находился взрослый человек, мне стало страшно, — признается женщина.